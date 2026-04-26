Powiększyła biust i zarabia na pokazywaniu ciała! Gwiazda tenisa idzie na całość

Oceane Dodin, której karierę w ostatnich latach spowalniały problemy zdrowotne, w tym rzadkie schorzenie ucha wewnętrznego, postanowiła wykorzystać w zeszłym roku przymusową przerwę od gry na realizację dawnego marzenia. Jak przyznała w wywiadzie dla RMC Sport, od dawna chciała poddać się operacji, a długa rehabilitacja po kontuzji stworzyła do tego idealną okazję. "Wolałam to zrobić teraz niż w wieku czterdziestu lat, kiedy kariera już się skończy. Jestem bardzo zadowolona, że to zrobiłam" – skomentowała swoją decyzję.

Gwiazda tenisa powiększyła biust i zarabia na pokazywaniu ciała

Ten krok jest nietypowy w profesjonalnym sporcie. Częściej słyszy się o sportsmenkach decydujących się na operacje zmniejszenia biustu, jak np. rumuńska tenisistka Simona Halep, która zrobiła to dla poprawy komfortu i możliwości na korcie. Dodin zapewnia jednak, że nowy biust nie przeszkadza jej w grze.

Niedługo po powrocie na kort i ogłoszeniu informacji o operacji, 29-letnia Francuzka poszła o krok dalej. Poinformowała o rozpoczęciu współpracy z platformą dla dorosłych, gdzie fani mogą uzyskać dostęp do jej ekskluzywnych, prywatnych treści za opłatą. Media spekulują, że decyzja ta może przynieść jej zarobki przewyższające dotychczasowe nagrody zdobyte na kortach tenisowych!

Kariera sportowa Dodin przeżywała wzloty i upadki. Najwyżej w rankingu WTA była na 46. miejscu w 2017 roku. Wygrała jeden turniej rangi WTA w Quebecu w 2016 roku i osiągnęła czwartą rundę Australian Open w 2024 roku, co było jej najlepszym wynikiem wielkoszlemowym. Jednak problemy zdrowotne i wahania formy spowodowały znaczny spadek w rankingu, który stara się odbudować. Na razie nie jest jednak w stanie przebrnąć kwalifikacji do prestiżowych turniejów WTA, jak w Madrycie i Stuttgarcie.