Jelena Rybakina pokazała się w bikini, a fanom opadły szczęki! Gorące fotki długonogiej rywalki Igi Świątek

Jelena Rybakina to wielka rywalka Igi Świątek, a panie znają się dobrze jeszcze z czasów juniorskich. Jako seniorki zagrały ze sobą już 12 razy. Bilans tej rywalizacji jest remisowy - 6-6. Ostatnie dwa mecze wygrała Rybakina - 3:6, 6:1, 6:0 w WTA Finals 2025 i 7:5, 6:1 w tegorocznym Australian Open. Jeżeli Kazaszka pokona Polkę w finale WTA Toronto, zbliży się do prowadzącej w rankingu WTA Aryny Sabalenki na zaledwie 4 pkt.

Mokra Aryna Sabalenka wypięła duży biust w skąpym bikini! Poruszenie wśród fanów

Jelena Rybakina przyszła na świat 17 czerwca 1999 roku w Moskwie. Jest córką Andreja Rybakina, producenta w stacji telewizyjnej NTV (związanej z Gazpromem) i Jekateriny, która pracowała na stanowisku kierowniczym w firmie budowlanej. Ma starszą siostrę Annę, z którą od najmłodszych lat trenowała rożne dyscypliny sportu. Początkowo Jelena skupiała się na gimnastyce artystycznej i łyżwiarstwie figurowym, ale w wieku 6 lat, z powodu zbyt wysokiego wzrostu (dziś ma 184 cm), zrezygnowała z tych dyscyplin na rzecz tenisa. Jako juniorka trenowała w moskiewskich klubach Dynamo i Spartak, pod okiem m.in. byłego tenisisty Andreja Czesnokowa (top 10 ATP).

Pochodząca z Rosji tenisistka jest osobą bardzo skrytą, cichą i nieśmiałą. Nieco tajemnicza "Ryba" zaserwowała jednak swoim fanom trochę wakacyjnych zdjęć. Prezentujemy je w naszej galerii.

Jelena Rybakina w bikini i seksowne zdjęcia

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