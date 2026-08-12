Tuż po ślubie Cristiano Ronaldo pokazał, jakim naprawdę jest człowiekiem! Cały świat to widział

Leo Messi pożegnał ojca

Cristiano Ronaldo jest już po ślubie i przeżywa wspaniałe chwile. Leo Messi natomiast ma w swoim życiu bardzo trudny okres. W sobotę, 8 sierpnia, zmarł jego ukochany ojciec. Argentyńczyk z powodu rodzinnej tragedii zawiesił swoją karierę piłkarską i zamieścił bardzo poruszający wpis w mediach społecznościowych.

Tato, wciąż nie mogę uwierzyć, że odszedłeś. Nie ogarniam tego, a raczej nie chcę ogarnąć. Bardzo trudno mi wyobrazić sobie, że już Cię więcej nie zobaczę, że już nie będziemy ze sobą rozmawiać. Wiem, że cierpiałeś i że to najlepsze rozwiązanie, ale odszedłeś za wcześnie. Zostało nam jeszcze tyle do wspólnych chwil do przeżycia. Tak bardzo prosiłeś, żebym zagrał w ostatnich Mistrzostwach Świata, a kilka dni przed ich rozpoczęciem było z Tobą najgorzej. To był pierwszy turniej, na którym miało Cię nie zabraknąć, ale mama mówiła, że poprawi CI się i że dasz radę podróżować. Ja Ci mówiłem, że dojdziemy do finału, żebyś mógł przyjechać

- napisał Leo Messi (cały wpis prezentujemy tu).

Cristiano Ronaldo reaguje na poruszający wpis Leo Messiego

Wielki rywal Argentyńczyka - Cristiano Ronaldo - mimo że jego myśli ostatnio krążyły wokół ślubu, zareagował na poruszający wpis Messiego, pokazując przy tym wielką klasę i to, jakim naprawdę jest człowiekiem. - Mocno ściskam ciebie i twoich bliskich w tych trudnych chwilach, Leo... Trzymaj się - napisał CR7. Cały świat widział komentarz Ronaldo. Postawa Portugalczyka została doceniona przez internatów milionami lajków.

Cristiano Ronaldo wyrolował paparazzi i gapiów, a potem się z nich naśmiewał! Czekali na jego ślub na Maderze

Leo Messi i Cristiano Ronaldo to dwaj najwybitniejsi piłkarze ostatnich 20 lat, a być może w całej historii piłki nożnej. Argentyńczyk osiem razy zdobywał Złotą Piłkę, a Portugalczyk - pięć.

Nie żyje ojciec Leo Messiego

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