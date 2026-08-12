Cristiano Ronaldo wyrolował paparazzi i gapiów, a potem się z nich naśmiewał! Czekali na jego ślub na Maderze

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-12 10:08

Tysiące fanów i paparazzi szturmowało katedrę w Funchal na Maderze. Plotki wskazywały jasno: Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wezmą ślub właśnie tam, na rodzinnej wyspie piłkarza. Portugalczyk wszystkich jednak oszukał, a potem jeszcze się z nich naśmiewał!

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez siedzą blisko siebie. O szczegółach ich ślubu przeczytasz na SE.
Autor: Archiwum prywatne

Tłum w koszulkach z numerem 7 i telefony w górze, a do tego paparazzi czekający w napięciu, żeby zrobić zdjęcia. Wszyscy czekali na Cristiano Ronaldo i Georginę Rodriguez, którzy - jak głosiły plotki - mieli pobrać się w katedrze w Funchal na Maderze, rodzinnej wyspie gwiazdora. Tymczasem przed ołtarzem stanęła zupełnie inna para: Fabio Ramos i Fatima Nicole Cunha Teixeira. Niczego nieświadoma panna młoda ledwo przebiła się przez tłum. Ksiądz musiał tłumaczyć: „To nie Ronaldo”.

Cristiano Ronaldo i Georgina już po ślubie! Romantyczne zdjęcie obiegło świat

Sam CR7, kiedy lokalne media opublikowały na Instagramie zdjęcia i artykuł o tłumie gapiów w Funchal, zareagował lawiną emoji ze śmiechem. A prawdziwy ślub? Odbył się później – we wtorek 11 sierpnia 2026 roku. To była kameralna ceremonia cywilna w Cascais pod Lizboną, tylko z pięciorgiem dzieci. Bez mediów, bez fanów, bez hałasu. Para pokazała jedynie zdjęcie dłoni z obrączkami i skomentowała romantyczną fotkę dyskretnym „CG”. Ronaldo znów wygrał. Najpierw wykiwał wszystkich na Maderze, a potem wziął ślub dokładnie tak, jak chciał – w absolutnej intymności.

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Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez są razem od 2015 roku. Poznali się w sklepie Gucci w Madrycie i tworzą rodzinę z pięciorgiem dzieci. Przez ostatnie tygodnie krążyły plotki o hucznym weselu na Maderze (katedra w Funchal i hotel Savoy Palace) lub w Sintrze, które rodzina i media wielokrotnie dementowały. Ostatecznie wybrali dyskretną ceremonię cywilną w Cascais, gdzie mają rezydencję.

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Cristiano Ronaldo naśmiewa się na Instagramie
Autor: JM Madera/ Instagram
Georgina Rodriguez
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CRISTIANO RONALDO