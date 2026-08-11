Cristiano Ronaldo i Georgina już po ślubie! Romantyczne zdjęcie obiegło świat

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wzięli ślub.

Ceremonia odbyła się w Cascais i miała intymny charakter.

Zobaczcie zdjęcie, którym podzieliła się z fanami słynna para.

Ceremonia miała wyjątkowo prywatny i intymny charakter – uczestniczyły w niej wyłącznie ich dzieci: Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina i Bella Esmeralda. Piłkarz podzielił się na Instagramie zdjęciem dłoni z obrączkami i podpisem „CG”. Georgina ogłosiła zaręczyny rok wcześniej, 11 sierpnia 2025, pokazując imponujący pierścionek z owalnym diamentem.

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Para jest razem od 2016 roku. Poznali się w sklepie Gucci w Madrycie i tworzą rodzinę z pięciorgiem dzieci. Przez ostatnie tygodnie krążyły plotki o hucznym weselu na Maderze (katedra w Funchal i hotel Savoy Palace) lub w Sintrze, które rodzina i media wielokrotnie dementowały. Ostatecznie wybrali dyskretną ceremonię cywilną w Cascais, gdzie mają rezydencję.

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