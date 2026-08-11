Robert Burneika sprzedał piękną willę! Ta chata robi wrażenie, są zdjęcia

Oferta dotyczyła domu położonego w okolicach Wyszkowa, około 35 minut jazdy od stolicy. Nieruchomość została wykończona w wysokim standardzie, ale uwagę internautów przyciągał przede wszystkim fakt, że jej właścicielem jest był właśnie „Hardkorowy Koksu”. To on przed laty spopularyzował kultowe hasło „Nie ma lipy”. Jak przekonywał, w domu też „nie ma lipy”, bowiem na podłodze znajduje się dąb.

Burneika sam poinformował o sprzedaży nieruchomości w mediach społecznościowych. Na Facebooku i YouTubie opublikował nagranie, na którym prezentuje część swojej posesji i zachęca zainteresowanych do kontaktu. Oczywiście nie zabrakło charakterystycznego dla niego humoru.

„Hardkorowy Koksu” sprzedaje willę. Cena robi wrażenie

30

Z ogłoszenia wynikało, że sama willa ma aż 450 mkw. powierzchni. W środku znajdują się między innymi duży salon, nowoczesna kuchnia, rozbudowana strefa wypoczynkowa oraz garaż.

Jak pisaliśmy – Burneika wszystko pięknie opisał w filmie zamieszczonym na swoim kanale YT. Ostatnio tytuł filmu się jednak zmienił i brzmi "SPRZEDANE!".

Ciekawe za ile. W materiale Burneika mówił, że za całość trzeba będzie zapłacić 3,3 mln zł. Ogłoszenie oczywiście szybko zwróciło uwagę internautów, którzy w komentarzach nie szczędzili żartów i nawiązań do kultowych tekstów „Hardkorowego Koksa”...

ZOBACZ TEŻ: Jan Bednarek otworzył restaurację! Poznaliśmy ceny potraw w lokalu gwiazdy reprezentacji Polski