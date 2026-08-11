Miss Igrzysk Jutta Leerdam pokazała się w bikini! Wszyscy gapili się na uda holenderskiej łyżwiarki

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-11 17:51

Jutta Leerdam znów zachwyciła kibiców zdjęciami z wakacji. Okrzyknięta Miss Igrzysk holenderska łyżwiarka wypoczywa tam razem ze swoim słynnym narzeczonym Jakem Paulem, bokserem-celebrytą. Zobaczcie te gorące fotki.

  • Jutta Leerdam, holenderska łyżwiarka szybka, zachwyciła zdjęciami z wakacji.
  • Uznana za najpiękniejszą uczestniczkę Igrzysk Mediolan-Cortina 2026 panczenistka zdobyła na nich złoto i srebro, bijąc rekord olimpijski.
  • Prywatnie zaręczona z celebrytą Jake'iem Paulem, budzi sensację w mediach społecznościowych.
  • Zobacz jej najnowsze, gorące fotki w bikini!

Jutta Leerdamholenderska supergwiazda łyżwiarstwa szybkiego, po sukcesach na zimowych igrzyskach (złoto na 1000 m i srebro na 500 m) wypoczywa na kolejnych egzotycznych wypadach w rajskie tropiki. Oczywiście w towarzystwie jej narzeczonego Jake'a Paula. Znana z urody i charyzmy blondwłosa panczenistka właśnie podzieliła się z 6,3 mln obserwujących jej konto na Instagramie fanów zdjęciami z urlopu. Tym razem wypoczywała w Kolumbii i w USA.

Miss Igrzysk Jutta Leerdam eksponuje biust. Zarabia na tym fortunę!

Gorąca "Królowa Lodu" na wakacyjnych fotkach prezentuje na nich swoje seksowne wysportowane ciało. Na fotografiach 27-latka pozuje w skąpym bikini przy basenie w tropikalnym raju. Opalona, uśmiechnięta i w doskonałej formie. Zachwyceni fani pośpieszyli z komplementami. „Miss Igrzysk w pełnej krasie!”, „Jutta, jesteś perfekcją! ” - piszą zachwyceni, zwracając uwagę na jej umięśnione uda i perfekcyjnie wyrzeźbiony brzuch. To efekt tysięcy godzin spędzonych na siłowni i lodowej tafli.

Po latach ciężkiej pracy, kontrowersji wokół związku z Jakiem Paulem i ogromnej presji, Jutta Leerdam cieszy się życiem, spędzając czas w kolejnych słonecznych i egzotycznych miejscach. Jej urlop to mieszanka luksusu, słońca i naturalnego piękna. Fani już pytają: kiedy kolejne zdjęcia? A my czekamy – bo Jutta Leerdam zawsze dostarcza emocji, zarówno na lodzie, jak i poza nim. Poniżej gorące zdjęcia pięknej Jutty.

GALERIA: Jutta Leerdam w bikini na plaży i seksowne zdjęcia

Uśmiechnięta łyżwiarka Jutta Leerdam w fioletowym bikini. O jej wakacjach i formie przeczytasz w serwisie SE.
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JUTTA LEERDAM