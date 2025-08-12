Pierścionek zaręczynowy Cristiano Ronaldo kosztował fortunę! Georgina Rodriguez to szczęściara!

Cristiano Ronaldo po ośmiu latach związku z Georginą Rodriguez zdecydował się wreszcie poprosić hiszpańską piękność o rękę. "Tak, chcę. W tym i w każdym moim życiu" - napisała na Instagramie ukochana piłkarza, dzieląc się z kibicami zdjęciem ogromnego pierścionka zaręczynowego. Ile kosztował? Cena zwala z nóg!

Cristiano Ronaldo i jego wieloletnia partnerka Georgina Rodríguez oficjalnie zaręczyli się po ośmiu latach związku. A pierścionek zaręczynowy, który z dumą zaprezentowała Hiszpanka, kosztował fortunę! Rodríguez ogłosiła nowinę na Instagramie, publikując zdjęcie błyszczącego diamentu na palcu. „Tak, chcę. W tym i w każdym moim życiu” - napisała.

Historia ich miłości rozpoczęła się w 2016 roku. Poznali się w sklepie Gucci w Madrycie, gdzie Georgina Rodríguez pracowała jako asystentka sprzedaży. Wychowują razem piątkę dzieci. Razem przeżywali wielkie sukcesy ale również tragedie, w tym stratę nowo narodzonego syna w 2022 roku. Ich związek został udokumentowany w serialu Netflixa „Jestem Georgina”, gdzie Ronaldo sugerował zbliżające się zaręczyny, mówiąc: „zrobimy to, kiedy poczujemy to kliknięcie”.

Pierścionek zaręczynowy, który Cristiano Ronaldo wręczył Georginie Rodriguez, robi niesamowite wrażenie, zwłaszcza ogromny diament o owalnym szlifie, otoczony dwoma bocznymi kamieniami. Jak podaje "Bazaar", eksperci szacują jego wielkość na 22 do 30 karatów. Ile jest wart pierścionek zaręczynowy Cristiano Ronaldo? Jubilerka Maggi Simpkins w rozmowie z "The Cut" oszacowała wartość pierścionka na od 2 do 5 milionów dolarów, co czyni go jednym z najbardziej ekstrawaganckich pierścionków zaręczynowych gwiazd w ostatnich latach. Z pewnością będzie inspiracją dla przyszłych panien młodych przez wiele sezonów.

