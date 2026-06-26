Agustina Gandolfo robi furorę na mundialu. Lautaro Martinez dla niej znów chce być mistrzem!

Po triumfie w Serie A, Lautaro Martinez dąży do drugiego mistrzostwa świata, a jego największą inspiracją jest zjawiskowa Agustina Gandolfo.

Agustina Gandolfo to znacznie więcej niż tylko "żona piłkarza"; studiowała ekonomię i porzuciła wszystko, by wspierać Lautaro Martineza.

Czy Martinez, który wciąż czeka na pierwszego gola na mundialu, zdoła zdobyć drugi tytuł mistrza świata dla ukochanej? Odkryj ich niezwykłą historię!

Lautaro Martinez błyszczał we Włoszech

W miniony sezonie z Interem Mediolan sięgnął po dublet: został mistrzem i zdobył Puchar Włoch. Indywidulanie Lautaro Martinez został królem strzelców Serie A. Gwiazdor Argentyńczyków jest w związku z atrakcyjną Agustiną Gandolfo. Zanim jej życie splotło się z losami jednego z najpopularniejszych piłkarzy świata, pracowała w rodzinnej firmie i studiowała ekonomię. Nigdy nie chciała być postrzegana jedynie przez pryzmat sławnego partnera, co wielokrotnie podkreślała w wywiadach, buntując się przeciwko etykiecie „żony piłkarza”.

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Agustina Gandolfo muzą gwiazdy reprezentacji Argentyny

Ich drogi skrzyżowały się w 2018 roku w Argentynie, jeszcze zanim Martinez przeniósł się do Interu. Choć transfer do Włoch na chwilę ich rozdzielił, miłość okazała się silniejsza od odległości. Agustina podjęła odważną decyzję. Porzuciła dotychczasowe życie, aby dołączyć do ukochanego w Mediolanie. Decyzja była początkiem pięknej wspólnej drogi. W mediach społecznościowych dzielą się fragmentami życia prywatnego. Agustina wspiera męża na każdym kroku.

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Argentynka z trybun wspiera asa Lautaro Martineza

Agustina jest najwierniejszym kibicem Martineza. Regularnie pojawia się na trybunach San Siro. Była obecna m.in. na meczu z Algierią na mundialu. Przyniosła szczęście, bo Argentyna wygrała 3:0, a hat-trickiem popisał się Leo Messi. Jej mąż zagrał w tym spotkaniu i w kolejnym z Austrią 2:0. Jednak jak na razie wciąż czeka na pierwszego gola na turnieju. Kolejną okazję będzie miał w starciu z Jordanią na zakończenie fazy grupowej. Argentyna jest już pewna awansu do 1/16 finału. Czy Argentyńczyk się przełamie w fazie pucharowej i znów sięgnie dla ukochanej po mistrzostwo świata?

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