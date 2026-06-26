Bruna Biancardi - trudno oderwać od niej wzrok! To dla niej Neymar tak się stara

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-06-26 15:29

Przez ostatnie tygodnie robił wszystko, aby być gotowym na mundial. Wprawdzie Neymar (34 l.) znalazł się w kadrze Brazylii, ale pierwszy występ w finałach zaliczył dopiero na koniec fazy grupowej. Z trybun wspierała go ukochana Bruna Biancardi (34 l.). Czy dla niej sięgnie z Kanarkami po szósty tytuł?

  • Brazylijski gwiazdor Neymar, po walce z kontuzjami, powrócił na boisko podczas swojego czwartego mundialu, wzbudzając ogromne nadzieje.
  • Wspierany z trybun przez Brunę Biancardi, z którą oczekuje kolejnego dziecka, piłkarz szuka inspiracji do historycznego sukcesu.
  • Czy najlepszy strzelec w historii Brazylii, mimo burzliwej przeszłości, poprowadzi Kanarki do 1/8 finału i upragnionego złota?

To dla niego czwarty mundial w karierze. Najlepiej poszło mu w 2014, gdy zespół zajął czwarte miejsce. Może wtedy udałoby się osiągnąć coś więcej, ale w kluczowych meczach go zabrakło z powodu problemów zdrowotnych. W kolejnych edycjach Brazylia kończyła turniej na ćwierćfinale. Neymar wrócił do kadry po blisko trzech latach, bo zmagał się z urazami.

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Na obecnym mundialu z powodu kontuzji łydki opuścił mecze z Maroko i Haiti. Zagrał dopiero w starciu ze Szkocją, gdy wszedł na ostatni kwadrans.

- Walczyłem, żeby tu być, żeby to wszystko przeżyć - wyznał Neymar, cytowany przez PAP. - Jestem bardzo wzruszony. Poczułem ogromną ulgę. Płakałem w samotności. To cudowne uczucie móc przeżyć to wszystko jeszcze raz. Dziękuję brazylijskim kibicom, a także mojej rodzinie i przyjaciołom - podkreślił Brazylijczyk

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Z trybun wspierała go Bruna Biancardi, z którą ma dwie córki. Para spodziewa się kolejnego potomka. Po występie Neymar dostał od ukochanej buziaki. Między nimi różnie się układało. Mieli burzliwy okres, gdy piłkarz został przyłapany na zdradzie. Doszło do rozstania, ale po pewnym czasie wrócili do siebie.

Neymar jest najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Brazylii. Zdobył dla Canarinhos 79 bramek. Czy kolejnego gola strzelili w starciu z Japonią i wprowadzi kadrę do 1/8 finału?

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Kolaż przedstawiający Neymara w dwóch stylizacjach: w dżinsowej kamizelce z napisem Chaos will bring peace w czapce z daszkiem oraz w żółtej koszulce Brazylii z numerem 10, uśmiechniętego i obejmującego Brunę Biancardi. Czytaj o ich związku na naszym portalu.
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