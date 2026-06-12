Skradł CODY do serca Noi. Znalazł także klucz do sukcesu Holandii?

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-06-12 16:59

Reprezentacja Holandii zaliczana jest do faworytów mundialu. Liderem zespołu jest Cody Gakpo (27 l.), którego napędza ukochana Noa van der Bij (27 l.). Piłkarz skradł jej serce, a czy as Liverpoolu znajdzie także klucz do sukcesu kadry na mundialu?

  • Holenderski gwiazdor Cody Gakpo, postrach bramkarzy, to także oddany partner.
  • Jego prywatne życie z Noą van der Bij, matką ich syna, stanowi klucz do sukcesów i siłę napędową.
  • Sprawdź, jak zjawiskowa ukochana motywuje lidera kadry do kolejnych triumfów i czy Holandia z nią u boku sięgnie po puchar.

Cody Gakpo – postrach rywali i nadzieja Holandii

Cody Gakpo to nazwisko, które w ostatnich latach budzi respekt na europejskich boiskach. Holenderski napastnik, który na co dzień reprezentuje barwy Liverpoolu, słynie z dynamiki, świetnej techniki i zabójczej skuteczności. Gakpo mocno dał się we znaki polskim piłkarzom. Kibice Biało-Czerwonych z pewnością pamiętają jego trafienia. Strzelił nam gola w meczu Ligi Narodów i trafił podczas EURO 2024.

Jego rola w kadrze narodowej jest nie do przecenienia. Podczas mistrzostw Europy należał do najlepszych strzelców turnieju (zdobył trzy bramki), a z drużyną narodową zameldował się w półfinale turnieju. Czy podczas MŚ 2026 także będzie miał powody do radości?

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Kim jest Noa van der Bij?

Za sukcesami sportowca często stoi silne zaplecze prywatne. W przypadku Gakpo jest nim jego partnerka. Choć na boisku bywa bezlitosny dla rywali, to prywatnie jest oddanym partnerem. Jego życie od kilku lat jest nierozerwalnie związane z piękną Noą van der Bij. Para poznała się jeszcze w czasach, gdy Cody grał w PSV Eindhoven, i od tamtej pory tworzą zgrany duet.

Wielu fanów zastanawia się, jak to się stało, że skradł Cody do serca Noi. Ich relacja rozwijała się z dala od blasku fleszy, a połączyła ich nie tylko miłość, ale i wspólne wartości. Noa, podobnie jak Cody, pochodzi z Eindhoven. Zanim Gakpo stał się międzynarodową gwiazdą, ona już była przy jego boku, wspierając go na każdym etapie kariery.

To modelka i influencerka, która jest jego największym wsparciem i motywacją. Noa van der Bij z sukcesami łączy pracę w świecie mody z prowadzeniem popularnego konta na Instagramie, gdzie dzieli się fragmentami swojego życia. Co ciekawe, jej pasja do mody ma również wymiar zawodowy – pracuje jako account manager w jednej z agencji modelek, co świadczy o jej wszechstronności i ambicji.

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Rodzina – największa siła napędowa

Miłość Cody'ego i Noi została przypieczętowana w najpiękniejszy możliwy sposób. Przed dwoma laty para doczekała się potomka. W kwietniu 2024 roku ich rodzina się powiększyła. Na świat przyszedł ich syn, któremu nadali imię Samuel Seth. Narodziny dziecka stały się dla piłkarza dodatkową motywacją, co często podkreśla w wywiadach.

Noa jest regularnie widywana na trybunach, zarówno na stadionie Anfield w Liverpoolu, jak i podczas meczów reprezentacji Holandii. Jej obecność jest dla Gakpo bezcennym wsparciem, a obrazki piłkarza celebrującego gole z rodziną obiegają media na całym świecie, pokazując jego bardziej prywatne, rodzinne oblicze. To właśnie stabilizacja i szczęście w życiu osobistym pozwalają mu w pełni koncentrować się na wyzwaniach zawodowych i prowadzić kadrę "Oranje" do kolejnych zwycięstw.

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Cody Gapko i Noa van der Bij
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