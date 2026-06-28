Historyczny rekord ciepła w Warszawie pobity. Tak gorąco jeszcze nie było

Rekordowy upał w Warszawie. Termometry pokazały 37,5 stopnia

To absolutny rekord ciepła dla Warszawy. W niedzielę 28 czerwca punktualnie o 15:00 stacja pomiarowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zarejestrowała aż 37,5 stopnia Celsjusza w cieniu. Tym samym pobity został dotychczasowy historyczny wynik z 17 lipca 1904 roku, kiedy słupki rtęci wskazały 37,1 stopnia. Tego dnia ekstremalne upały zalały całą Polskę. Jak podał IMGW, o tej samej godzinie w Słubicach notowano 38,9 stopnia, w Gorzowie 38,6 stopnia, a mieszkańcy Piły i Torunia zmagali się z temperaturą na poziomie 38,5 stopnia. Miejski beton i asfalt dodatkowo potęgują skwar. W centrum Warszawy i na gęsto zabudowanych osiedlach odczucie gorąca staje się jeszcze trudniejsze do zniesienia.

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Jak chronić się przed słońcem podczas upałów w mieście?

Na ulicach Warszawy pojawiły się kurtyny wodne, działają uliczne zdroje i beczkowozy, udostępniono także specjalne punkty chłodzenia, czyli darmowe, klimatyzowane sale, gdzie każdy może schronić się przed słońcem. Urzędnicy apelują o rozsądek. W godzinach od 11:00 do 17:00 lepiej zrezygnować z przebywania na słońcu. Kluczowe jest odpowiednie nawodnienie, przewiewny strój oraz ochrona głowy. Największe ryzyko zdrowotnych komplikacji dotyczy seniorów, najmłodszych, kobiet w ciąży i przewlekle chorych. Dobrą praktyką w takie dni jest również upewnienie się, czy nikt z naszego otoczenia nie wymaga wsparcia.