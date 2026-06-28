Krzysztof Radzikowski żyje jak szef. Ekskluzywne warunku gwiazdy Gogglebox

KLS
2026-06-28 12:00

Krzysztof Radzikowski od lat pozostaje jedną z rozpoznawalnych postaci łączących świat sportu i telewizji. Były strongman, zawodnik freak fightów i gwiazda programu „Gogglebox. Przed telewizorem” zyskał sympatię widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą nie tylko jego karierę, ale również życie prywatne. Sporą ciekawość wzbudza jego okazały dom.

Popularność Radzikowskiego zaczęła się od sukcesów w sportach siłowych. Z czasem dał się poznać również fanom freak fightów, jednak największy rozgłos przyniósł mu udział w programie „Gogglebox”. To właśnie dzięki telewizji stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show-biznesu.

Nic więc dziwnego, że internauci chętnie zaglądają do jego życia poza kamerami. Sam Radzikowski regularnie publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia i nagrania z codzienności. Jakiś czas temu pochwalił się także swoją nową nieruchomością. Fotografie pokazują przestronny dom i zadbane otoczenie, które robią duże wrażenie.

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Krzysztof Radzikowski i jego partnerka w letnim anturażu, siedzący na huśtawce w ogrodzie, uśmiechający się do obiektywu. Artykuł o życiu prywatnym gwiazdy Gogglebox oraz jego domu znajdziesz na naszym portalu.
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Choć wielu kojarzy go przede wszystkim z telewizji, jego codzienna praca nie ma wiele wspólnego z show-biznesem. Krzysztof Radzikowski jest wychowawcą w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Jak wielokrotnie podkreślał, praca z młodzieżą daje mu dużą satysfakcję, choć nie należy do najlepiej opłacanych zawodów.

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KRZYSZTOF RADZIKOWSKI