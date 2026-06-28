Krzysztof Radzikowski żyje jak szef. Ekskluzywne warunku gwiazdy Gogglebox

Popularność Radzikowskiego zaczęła się od sukcesów w sportach siłowych. Z czasem dał się poznać również fanom freak fightów, jednak największy rozgłos przyniósł mu udział w programie „Gogglebox”. To właśnie dzięki telewizji stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show-biznesu.

Nic więc dziwnego, że internauci chętnie zaglądają do jego życia poza kamerami. Sam Radzikowski regularnie publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia i nagrania z codzienności. Jakiś czas temu pochwalił się także swoją nową nieruchomością. Fotografie pokazują przestronny dom i zadbane otoczenie, które robią duże wrażenie.

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Choć wielu kojarzy go przede wszystkim z telewizji, jego codzienna praca nie ma wiele wspólnego z show-biznesem. Krzysztof Radzikowski jest wychowawcą w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Jak wielokrotnie podkreślał, praca z młodzieżą daje mu dużą satysfakcję, choć nie należy do najlepiej opłacanych zawodów.