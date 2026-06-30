Tak Chicago Fire przedstawiło Lewandowskiego. Nagle odezwał się Bayern Monachium

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-30 8:28

Robert Lewandowski po raz pierwszy pokazał się kibicom w barwach Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski opublikował w mediach społecznościowych materiał przygotowany wspólnie z nowym klubem, a jego wpis szybko wywołał spore zainteresowanie. Nawet w Bayernie Monachium.

Uśmiechnięty Robert Lewandowski w koszulce Chicago Fire oraz ujęcie jego roześmianej twarzy. Piłkarz jest prezentowany jako nowy zawodnik klubu. Więcej o transferze i reakcji Bayernu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Shutterstock; Chicago Fire FC/ Instagram

"Hello Chicago Fire" – napisał Lewandowski, oznaczając swój nowy klub w postach w mediach społecznościowych.

Krótki filmik przedstawiający Lewandowskiego w koszulce Fire nawiązywał do legendarnego filmu "Kosmiczny Mecz". W słynnej animowanej produkcji Warner Bros w ten sam sposób widzom objawiał się przecież Michael Jordan. W obu przypadkach tej krótkiej sekwencji towarzyszył fragment piosenki Seal - Fly Like An Eagle.

Od kilku godzin przedstawiciele Chicago Fire dbają o to, by w mediach społecznościowych (i w samym Chicago!) było głośno o tym transferze. Przenosiny do Stanów Zjednoczonych od dawna były jednym z najczęściej wymienianych scenariuszy w kontekście przyszłości Lewandowskiego. Transfer stał się faktem 29 czerwca, gdy Chicago Fire ogłosiło podpisanie z Polakiem dwuletniego kontraktu.

ZOBACZ TEŻ: PILNE! Robert Lewandowski ma nowy klub! Podpisał kontrakt!

Na zmianę klubu zareagował także Bayern Monachium. Amerykański profil mistrzów Niemiec w serwisie X opublikował krótki wpis: "Życzymy Robertowi Lewandowskiemu powodzenia na jego nowej drodze w MLS!!"

Lewandowski spędził w Bayernie osiem lat (2014–2022), zdobywając liczne trofea i zapisując się w historii klubu jako jeden z najwybitniejszych piłkarzy. Pożegnał się jednak w sposób skromny, monachijski klub nie zdobył się nigdy na odpowiednie pożegnanie "Lewego". 

Robert Lewandowski kupił jacht!
Galeria zdjęć 24
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT LEWANDOWSKI
CHICAGO FIRE
BAYERN