Tak Chicago Fire przedstawiło Lewandowskiego. Nagle odezwał się Bayern Monachium

"Hello Chicago Fire" – napisał Lewandowski, oznaczając swój nowy klub w postach w mediach społecznościowych.

Krótki filmik przedstawiający Lewandowskiego w koszulce Fire nawiązywał do legendarnego filmu "Kosmiczny Mecz". W słynnej animowanej produkcji Warner Bros w ten sam sposób widzom objawiał się przecież Michael Jordan. W obu przypadkach tej krótkiej sekwencji towarzyszył fragment piosenki Seal - Fly Like An Eagle.

Od kilku godzin przedstawiciele Chicago Fire dbają o to, by w mediach społecznościowych (i w samym Chicago!) było głośno o tym transferze. Przenosiny do Stanów Zjednoczonych od dawna były jednym z najczęściej wymienianych scenariuszy w kontekście przyszłości Lewandowskiego. Transfer stał się faktem 29 czerwca, gdy Chicago Fire ogłosiło podpisanie z Polakiem dwuletniego kontraktu.

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Na zmianę klubu zareagował także Bayern Monachium. Amerykański profil mistrzów Niemiec w serwisie X opublikował krótki wpis: "Życzymy Robertowi Lewandowskiemu powodzenia na jego nowej drodze w MLS!!"

Lewandowski spędził w Bayernie osiem lat (2014–2022), zdobywając liczne trofea i zapisując się w historii klubu jako jeden z najwybitniejszych piłkarzy. Pożegnał się jednak w sposób skromny, monachijski klub nie zdobył się nigdy na odpowiednie pożegnanie "Lewego".