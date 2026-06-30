Dwaj chłopcy na rowerach na ekspresówce! Kierowcy przecierali oczy ze zdumienia

Niebezpieczna jazda po ekspresówce

Do zdarzenia doszło 28 czerwca, około godziny 19:30. Kilku kierowców jadących drogą ekspresową S17 na wysokości Garwolina zauważyło dwóch chłopców na rowerach, poruszających się w kierunku Lublina. Dzieci — obywatele Ukrainy — jechały pod prąd, narażając się na śmiertelne niebezpieczeństwo.

Patrol ruchu drogowego natychmiast ruszył na miejsce i potwierdził zgłoszenia. Policjanci nie kryli zaskoczenia — na trasie, gdzie samochody pędzą nawet 120 km/h, znajdowały się dwie małe, kompletnie niechronione osoby.

Interwencja policji

Funkcjonariusze szybko dotarli do chłopców i zabrali ich w bezpieczne miejsce. Jak ustalono, opiekunowie dzieci byli przerażeni i od dłuższego czasu ich szukali. Nie mieli pojęcia, że chłopcy oddalili się tak daleko i wjechali na drogę ekspresową.

– Sytuacja była skrajnie niebezpieczna. Drogi ekspresowe są całkowicie niedozwolone dla ruchu rowerowego, a jazda pod prąd mogła zakończyć się tragicznie - informuje podkom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie. - Przypominamy, że dzieci poniżej 10. roku życia mogą korzystać z roweru na drogach publicznych wyłącznie pod stałym nadzorem dorosłych.

Brak nadzoru może skończyć się dramatem

Policjanci przypomnieli opiekunom zasady bezpieczeństwa i obowiązki dorosłych. Wobec nich podjęto dalsze działania przewidziane prawem.

– Dbajmy o bezpieczeństwo najmłodszych. Ich życie zależy również od odpowiedzialności dorosłych. Brak nadzoru nad małoletnimi może prowadzić do sytuacji zagrażających życiu - dodaje policjantka.

Ekspresówka to nie miejsce dla rowerów

Drogi ekspresowe są całkowicie wyłączone z ruchu rowerowego — to trasy przeznaczone wyłącznie dla pojazdów silnikowych. Obecność rowerzystów na takim odcinku to skrajnie niebezpieczna sytuacja, która mogła zakończyć się tragedią.

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Rowerami pod prąd na drodze ekspresowej S17. Policjanci z Garwolina w porę zatrzymali niebezpieczną wyprawę 8‑ i 9‑latka. Dzieci jechały bez kasków i wjechały na trasę szybkiego ruchu. Mundurowi przewieźli chłopców w bezpieczne miejsce i przypomnieli opiekunom zasady nadzoru nad… pic.twitter.com/Xl8DLpiaRD— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) June 30, 2026

Czy zdałabyś test na kartę rowerową? Pytanie 1 z 10 Droga dla rowerów to: droga dwujezdniowa, na której nie ma skrzyżowań droga lub jej część, przeznaczona do ruchu rowerów jedno oraz wielośladowych. Następne pytanie