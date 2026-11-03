Nie żyje legendarny polski dziennikarz. Zmarł w wieku 98 lat

PAP
PAP
KH
2026-11-03 12:08

W wieku 98 lat zmarł w Krakowie jeden z najstarszych polskich dziennikarzy sportowych. Kazimierz Przeździecki był przez kilkadziesiąt lat związany z Polską Agencją Prasową, a za zasługi został m.in. uhonorowany odznaką Honoris Gratia w 2024 roku. Rodzina poinformowała PAP o jego śmierci.

Dwie płonące znicze na ciemnym tle. Na miniaturowym zdjęciu dziennikarz Kazimierz Przeździecki. O jego śmierci pisze SE.
Autor: Piotr Wojnarowski/Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa, Shutterstock / Materiały prasowe

Nie żyje Kazimierz Przeździecki, jeden z najstarszych polskich dziennikarzy

Kazimierz Przeździecki urodził się 9 sierpnia 1928 roku w miejscowości Jachy w pobliżu Andrzejewa. Przez całe życie związany był z Krakowem, gdzie w 1953 roku rozpoczął pracę w oddziale Polskiej Agencji Prasowej. Był wtedy wicemistrzem Polski w... pisaniu pamięciowym na maszynie. W 1980 roku przeszedł na emeryturę i pracował na pół etatu.

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„Zajmowałem się obsługą wszystkich imprez odbywających się w województwie krakowskim” - napisał Przeździecki przed laty, wypełniając ankietę Klubu Dziennikarzy Sportowych.

Mogli na nim polegać miejscowi dziennikarze, nie tylko sportowi. Jak wspominali, Kaziu — bo tak wszyscy o nim mówili — pierwszy przychodził na imprezy sportowe i wychodził z nich ostatni. W 2024 roku ówczesny prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wręczył mu odznakę Honoris Gratia, którą honorowane są osoby zasłużone dla miasta.

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Dyrektor generalny PAP Marek Błoński w liście gratulacyjnym napisał wówczas, że „dla Agencji, z którą uhonorowany związał swoje zawodowe życie, to powód do dumy i sposobność do podziękowania za ponad pół wieku pełnej poświęcenia i zaangażowania pracy dziennikarskiej”.

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Poza tym Przeździecki został uhonorowany Złotą Odznaką za pracę społeczną dla miasta Krakowa, o której mówił, że jest dla niego najważniejsza, a także m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, jak również Medalem 50-lecia Klubu Dziennikarzy Sportowych.

Wiadomość o śmierci w wieku 98 lat przekazała PAP jego rodzina.

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