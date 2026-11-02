Szokujące wydarzenie! Sędzia złamał futboliście nogę na meczu!

Zdarzenie miało miejsce w przerwie między akcjami. Obrońca East Carolina, David Coleman Jr., stał na boisku razem z kolegami z drużyny. W tym czasie sędzia przemieszczał się w kierunku 40. jarda, prawdopodobnie w celu sprawdzenia konkretnej sytuacji. Biegnąc, stracił równowagę i poślizgnął się, po czym z dużą siłą wpadł na stojącego tyłem do niego zawodnika.

Coleman natychmiast przewrócił się na murawę. Uraz był na tyle poważny, że piłkarz nie był w stanie samodzielnie wstać i potrzebował pomocy kolegów, którzy znieśli go z boiska. Później okazało się, że doznał złamania kości strzałkowej.

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Do sytuacji odniósł się trener East Carolina, Blake Harrell. Przyznał, że jest to bardzo nietypowy incydent i podkreślił, że wcześniej nie spotkał się z podobnym zdarzeniem, w którym sędzia przypadkowo doprowadziłby do kontuzji zawodnika. Szkoleniowiec przekazał również wyrazy wsparcia dla poszkodowanego gracza.

Mimo utraty Colemana drużyna East Carolina zdołała zwyciężyć. Spotkanie z Temple Owls zakończyło się wynikiem 17:9. Przed opuszczeniem boiska kontuzjowany obrońca zdążył jeszcze zaliczyć jedno skuteczne zatrzymanie rywala.