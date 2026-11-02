Szokujące wydarzenie! Sędzia złamał futboliście nogę na meczu!

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-11-02 19:17

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas spotkania akademickiej ligi futbolu amerykańskiego w Stanach Zjednoczonych. W trakcie meczu East Carolina Pirates z Temple Owls jeden z arbitrów przypadkowo doprowadził do poważnej kontuzji zawodnika gospodarzy.

Piłkarze amerykańscy biegnący po boisku na tle pełnych trybun. O kontuzji zawodnika na meczu przeczytasz na SE.
Autor: - zdjęcie poglądowe/ Pixabay.com Super Bowl 2025. Jakim wynikiem zakończyło się spotkanie NFL Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs?

Zdarzenie miało miejsce w przerwie między akcjami. Obrońca East Carolina, David Coleman Jr., stał na boisku razem z kolegami z drużyny. W tym czasie sędzia przemieszczał się w kierunku 40. jarda, prawdopodobnie w celu sprawdzenia konkretnej sytuacji. Biegnąc, stracił równowagę i poślizgnął się, po czym z dużą siłą wpadł na stojącego tyłem do niego zawodnika.

Coleman natychmiast przewrócił się na murawę. Uraz był na tyle poważny, że piłkarz nie był w stanie samodzielnie wstać i potrzebował pomocy kolegów, którzy znieśli go z boiska. Później okazało się, że doznał złamania kości strzałkowej.

ZOBACZ TEŻ: Sylwia Gruchała szczerze o rozwodzie. „Świat się zawalił”. Dziś nie chce już ślubu, kochała ją cała Polska

Do sytuacji odniósł się trener East Carolina, Blake Harrell. Przyznał, że jest to bardzo nietypowy incydent i podkreślił, że wcześniej nie spotkał się z podobnym zdarzeniem, w którym sędzia przypadkowo doprowadziłby do kontuzji zawodnika. Szkoleniowiec przekazał również wyrazy wsparcia dla poszkodowanego gracza.

Mimo utraty Colemana drużyna East Carolina zdołała zwyciężyć. Spotkanie z Temple Owls zakończyło się wynikiem 17:9. Przed opuszczeniem boiska kontuzjowany obrońca zdążył jeszcze zaliczyć jedno skuteczne zatrzymanie rywala.

 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NFL

ROLKI