Nie żyje były wicemistrz świata i zasłużony działacz sportowy. Miał 65 lat

Koniusz urodził się w 1961 roku w Sosnowcu. Przez całą karierę zawodniczą był związany z miejscowym Zagłębiem, gdzie rozwijał swoje umiejętności jako szablista. Największy międzynarodowy sukces osiągnął podczas mistrzostw świata w 1986 roku, zdobywając srebro w rywalizacji drużynowej. Na swoim koncie miał również tytuł drużynowego mistrza Polski, zwycięstwo w uniwersjadzie oraz brązowy medal mistrzostw świata juniorów. Wielokrotnie stawał także na podium krajowych mistrzostw.

Po zakończeniu kariery został trenerem

Po odwieszeniu broni Koniusz nie rozstał się z szermierką. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazywał kolejnym pokoleniom zawodników, pracując jako trener. Angażował się przede wszystkim w szkolenie młodych szablistów, pomagając im rozwijać sportowe umiejętności i osiągać sukcesy.

Jego działalność nie ograniczała się jednak wyłącznie do pracy szkoleniowej. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Śląskiej Federacji Sportu, aktywnie uczestnicząc w rozwoju sportu w regionie. Był również zaangażowany w inicjatywy wspierające aktywność fizyczną dzieci i młodzieży.

Informację o śmierci Koniusza przekazał Polski Związek Szermierczy.

Kondolencje rodzinie, przyjaciołom i bliskim złożyły również władze Sosnowca. Odejście Krzysztofa Koniusza to duża strata dla środowiska szermierczego i całego regionalnego sportu.