Julia Wieniawa pokazuje, jak rzeźbi ciało na siłowni. Piorunujące efekty widać na zdjęciach

Julia Wieniawa nie spotyka się z piłkarzem, ale ćwiczy na siłowni

Julia Wieniawa od lat jest jedną z najpopularniejszych gwiazd w Polsce. Fani z wypiekami na twarzach śledzą nie tylko jej dokonania artystyczne i działalność medialną, lecz także życie prywatne, a w szczególności związki. Aktorka w przeszłości była partnerką Antka Królikowskiego, Nikodema Rozbickiego i Aleksander Milwiw-Barona. W tym roku z kolei plotkarskie portale żyły relacją Julii Wieniawy i byłego już piłkarza Motoru Lublin - Belga Hervé Matthysa. Artystka i sportowiec zostali przyłapani przez paparazzi podczas romantycznego spaceru, a Julia Wieniawa stała się tematem rozmów w piłkarskich szatniach w Ekstraklasie. Szybko jednak okazało się, że "z tej mąki chleba nie będzie". Aktorka ogłosiła bowiem, że jest singielką, a Hervé Matthys wyjechał do Szwecji, gdzie gra w zespole AIK Fotboll, czyli jednym z najlepszych tamtejszych zespołów. Mimo że Belga nie ma już w Polsce, Julia Wieniawa nadal ze sportem ma wiele wspólnego. Niedawno pokazała, jak ćwiczy na siłowni. Wyrzeźbione ciało robi wrażenie! Niewykluczone, że aktorka wystartuje nawet w prestiżowych zawodach!

Galeria: Julia Wieniawa i jej wyrzeźbione ciało

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Julia Wieniawa może być jak Anna Lewandowska

Aktorka, która jest też jurorką w trwającej edycji programu "Taniec z Gwiazdami", pochwaliła się formą. Pod filmikiem dokumentującym trening, Julia Wieniawa zamieściła wymowny wpis.

Wieniawa pokazuje efekty treningów. Pośladki mówią same za siebie

Twarda d**a, miękkie serce. Wymyśliłam sobie formę życia, a @domaklimek namawia mnie na hyroxa. Lubię wyzwania so… why not. Zawsze, jak mam konkretny cel (nie tylko, żeby ładnie wyglądać), to łatwiej o konsekwencję. Pozazdrościłam uczestnikom TZG formy, a że ja już nie potańczę w tym programie, to znalazłam sobie taki side quest. Kto brał w tym udział kiedyś? Jakieś rady?

Zatem start Julii Wieniawy w zawodach Hyrox wydaje się bardzo prawdopodobny. Przypomnijmy, że w tego typu rywalizacji brała już udział m.in. Anna Lewandowska. Patrząc na ciało Julii Wieniawy (m.in. na zdjęciach w naszej galerii), nie mamy wątpliwości, że aktorka sprosta wyzwaniu.