Zdjęcie z łóżka najpiękniejszej piłkarki świata trafiło do sieci. Inne gorące fotki też! Lubi i kobiety, i mężczyzn

Najpiękniejsza piłkarka świata nie stroni od gorących zdjęć. Alisha Lehmann umie podgrzać atmosferę

Alisha Lehmann to prawdziwa ikona kobiecej piłki nożnej. W czasach, gdy o futbolu pań jeszcze niewiele się mówiło, akurat o niej było już bardzo głośno. Po pierwsze z powodu licznych bramek, które strzelała rywalkom, a po drugie - ze względu na niesamowitą urodę. Blondwłosa Szwajcarka przez wielu kibiców nazywana jest najpiękniejszą piłkarką świata. Na dodatek Alisha Lehmann potrafi podgrzać atmosferę wokół siebie, publikując swoje gorące zdjęcia, na których można oglądać jej niesamowitą figurę w bardzo skąpym odzieniu. Teraz do sieci trafiło zdjęcie Alishy z łózka, a wcześniej jej pikantne fotografie zrobione w różnych okolicznościach, m.in. na plaży. Najpiękniejsza piłkarka świata podoba się i kobietom, i mężczyznom. Sama także gustuje zarówno w paniach, jak i panach i otwarcie deklaruje się jako osoba biseksualna.

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Galeria: Najpiękniejsza piłkarka świata Alisha Lehmann na gorących zdjęciach

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Alisha Lehmann związki i kariera

W przeszłości Alisha Lehmann związana była z inna piłkarką i koleżanką z reprezentacji Ramoną Bachmann. Potem z kolei partnerem najpiękniejszej piłkarki świata był Douglas Luiz. Przez jakiś czas obydwoje grali w barwach Juventusu Turyn. Ostatnio natomiast media donosiły o związku Alishy Lehmann i celebryty Monteliego McKenzie'ego, znanego m.in. z programu "Love Island". Jeśli chodzi o karierę sportową, to poza Juve, Szwajcarka występowała m.in. w czterech angielskich klubach: West Ham United, Evertonie Liverpool, Aston Villi Birmingham i Leicester City, gdzie trafiła w 2026 roku. W reprezentacji Szwajcarii Alisha Lehmann zadebiutowała w październiku 2017 roku. Do tej pory w kadrze rozegrała 68 spotkań, w których zdobyła 11 bramek.

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