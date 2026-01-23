Alisha Lehmann, okrzyknięta "najseksowniejszą piłkarką świata", oficjalnie potwierdziła swój związek z Montel McKenzie.

Ich romans rozkwitł w nietypowych okolicznościach, ponieważ Lehmann jest menadżerką drużyny, w której gra McKenzie.

Para opublikowała romantyczne zdjęcia, dzieląc się swoją miłością z fanami.

Chcesz poznać więcej szczegółów na temat tego medialnego związku i ich wspólnej przeszłości?

Świat sportu i show-biznesu żyje nowym, gorącym romansem. Alisha Lehmann, szwajcarska piłkarka i jedna z najpopularniejszych sportsmenek w mediach społecznościowych, oficjalnie potwierdziła swój związek z Montel McKenzie, 28-letnim półprofesjonalnym piłkarzem i gwiazdą brytyjskiej edycji "Love Island". Mężczyzna uczcił 27. urodziny swojej partnerki, publikując serię romantycznych zdjęć i nagrań, które nie pozostawiają wątpliwości co do łączącego ich uczucia. Na fotografiach widać parę przytulającą się podczas wakacji. Na jednym z nagrań Lehmann, ubrana w białe bikini, całuje swojego ukochanego w czoło.

Zaczęło się od pracy. "Nie mógł uwierzyć w swoje szczęście"

Relacja pary miała nietypowy początek. Oboje poznali się w ramach projektu "The Baller League" - ligi piłki sześcioosobowej stworzonej przez znanego youtubera KSI. Alisha Lehmann, wraz z prezenterką telewizyjną Mayą Jamą, pełni tam rolę menadżerki drużyny MVPs United, w której gra właśnie Montel McKenzie. Jak donoszą brytyjskie media, uczucie między nimi narodziło się właśnie za kulisami rozgrywek.

Przeczytaj także: Najseksowniejsza piłkarka świata pozuje bez stanika! Internet zapłonął, gorące zdjęcia!

- To nie był wielki sekret w środowisku Baller League. Od razu między nimi zaiskrzyło i zaczęli chodzić na randki - zdradza źródło "The Sun".

Początkowo ich znajomość miała być jedynie przelotna, ale szybko przerodziła się w coś poważniejszego.

- Alisha od jakiegoś czasu zapraszała go do swojego apartamentu w Como na weekendy. Myślę, że Montel nie mógł uwierzyć w swoje szczęście - dodaje informator.

Nowy rozdział po głośnych rozstaniach

Zarówno dla Alishy, jak i Montela, jest to nowy rozdział po głośnych, medialnych związkach. McKenzie jeszcze w czerwcu rozstał się z Kaz Crossley, którą poznał w programie "Love Island: All Stars". Z kolei Lehmann przez lata była w związku z brazylijskim piłkarzem Douglasem Luizem. Para poznała się w klubie Aston Villa, a ich relacja trwała nawet po transferze obojga do Włoch.

Zobacz też: Jest ósmym cudem świata! Przepiękna piłkarka zakochała się w zawodniku z Premier League, to najgorętsza para w świecie futbolu

Alisha Lehmann to obecnie zawodniczka włoskiego FC Como oraz reprezentacji Szwajcarii. W przeszłości występowała w takich klubach jak West Ham, Aston Villa czy Juventus. Jej ogromna popularność w mediach społecznościowych sprawiła, że zyskała miano "najseksowniejszej piłkarki świata".

Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody Pytanie 1 z 10 Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii? PiS PO SLD Polska Partia Przyjaciół Piwa Następne pytanie