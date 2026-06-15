Zdjęcia Julii Wieniawy niemal bez ubrań! W Ekstraklasie huczy o tych widokach

Julia Wieniawa i Hervé Matthys. O tej relacji mówi cała Ekstraklasa

Julia Wieniawa do niedawna raczej nie była zbytnio kojarzona ze środowiskiem sportowym. Wszystko zmieniło się wtedy, gdy media zaczęły szeroko rozpisywać się o jej relacji z piłkarzem Motoru Lublin - Hervé Matthysem. Znany z boisk Ekstraklasy Belg miał skraść serce aktorki na początku 2026 roku. W marcu para została przyłapana na czułościach przez paparazzi. Zdjecia wywołały poruszenie i w świecie show-biznesu, i w środowisku związanym z Ekstraklasą. Do tego, znając specyfikę piłkarskiej szatni, Julia Wieniawa zapewne stała się częstym tematem rozmów, i to nie tylko wśród graczy Motoru Lublin. Aktorka to jedna z najpopularniejszych gwiazd w Polsce i każdy jej wpis w mediach społecznościowych jest szeroko komentowany. Tym bardziej gorące zdjęcia niemal bez ubrań. A właśnie takie Julia Wieniawa niedawno wrzuciła do sieci. Pokazujemy je w galerii i dodajemy inne odważne fotki partnerki gracza Ekstraklasy.

Galeria: Julia Wieniawa i jej zdjęcia odsłaniające ciało

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Julia Wieniawa związki. Trzech artystów i sportowiec

Gwiazda zanim poznała piłkarza z Belgii związana była z innymi znanymi postaciami. Jej partnerami byli: Antek Królikowski, Aleksander Milwiw-Baron i Nikodem Rozbicki. Pierwszy i trzeci jest aktorem, a drugi - muzykiem. Wygląda na to, że Julia Wieniawa ma dość artystów i zdecydowała się wybrać sportowca. Tyle że musi liczyć się z tym, że koledzy i rywale piłkarza Motoru Lublin zapewne często o niej mówią. Na pewno najnowsze zdjęcia aktorki wywołały gigantyczne zainteresowanie. Huczy w całej Ekstraklasie! I to mimo tego że są wakacje.

Wielka zadyma po występie Natsu, Julia Wieniawa wkracza do akcji. Już tego nie odkręci, ślad pozostał!