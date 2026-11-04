Katastrofa lotnicza blisko rezydencji Trumpa. Szaleją teorie spiskowe!

Szaleją teorie spiskowe po katastrofie na Florydzie! Samolot zestrzelony przez rakietę? W tle Trump

Katastrofa lotnicza na Florydzie, w której zginęło dziewięć osób, wywołała lawinę domysłów i teorii spiskowych. Samolot rozbił się zaledwie 8 mil (12,8 km) od rezydencji Donalda Trumpa Mar-a-Lago, gdzie niedawno rozmieszczono systemy obrony przeciwlotniczej. Czy maszyna została zestrzelona? Czy ktoś próbował zaatakować prezydenta USA? Takie pytania pojawiają się w internecie. Tymczasem śledczy dokonali zaskakującego odkrycia.

Katastrofa na Florydzie. Teorie spiskowe o rakiecie i zamachu na Trumpa

W niedzielę, 1 listopada, prywatny odrzutowiec Learjet 60 runął na drogę w Greenacres na Florydzie. Zginęło wszystkich dziewięć osób na pokładzie, w tym dwoje małych dzieci. Samolot leciał z Teksasu na Bahamy.

Katastrofa wywołała mnóstwo spekulacji. Wszystko przez bliskość rezydencji Trumpa, wokół której kilka dni wcześniej rozmieszczono systemy obrony przeciwlotniczej. Secret Service wprowadziła też ograniczenia lotów.

W internecie pojawiła się teoria, że samolot został omyłkowo zestrzelony przez wojsko, które uznało go za zagrożenie dla Trumpa. Inni sugerują, że piloci mogli celowo próbować skierować maszynę na Mar-a-Lago, a służby udaremniły zamach.

Są też głosy, że na nagraniach widać nie samolot, lecz rakietę. Niektórzy twierdzą nawet, że film z katastrofy został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Żadna z teorii o zamachu czy zestrzeleniu nie znalazła poważnego potwierdzenia.

Niektóre szczątki samolotu znaleziono wiele kilometrów dalej. Co ustalili śledczy?

Tymczasem pojawiły się nowe ustalenia. Jak informuje „Daily Mail”, śledczy znaleźli fragmenty steru wysokości samolotu 6 kilometrów od miejsca katastrofy. To oznacza, że maszyna zaczęła rozpadać się jeszcze w powietrzu.

Nie wiadomo jednak, czy oderwanie części doprowadziło do wypadku, czy było skutkiem gwałtownego spadania.

Przed katastrofą piloci informowali o oblodzeniu i silnych turbulencjach. Odrzutowiec spadał z ogromną prędkością, po czym uderzył w drogę i eksplodował.

Tom Chapman z amerykańskiej NTSB zapewnił, że nie ma dowodów łączących wypadek z systemami obrony Mar-a-Lago. Bliskość rezydencji Trumpa określił jako przypadek.

Śledztwo trwa. Jego ostateczne wyniki mogą być znane dopiero za ponad rok.

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🇺🇸 | REPORTAN MÚLTIPLES SISTEMAS DE DEFENSA ANTIAÉREA ALREDEDOR DE MAR-A-LAGO, PROPIEDAD DE TRUMP EN PALM BEACH, FLORIDA. https://t.co/Vre1CqxlQ6— Quantum Pulse Media (@quantumpulsehq) November 1, 2026

Just had multiple V-22 Ospreys thunder low over Davie/Broward County. The vibrations were intense as they were very low. Never seen these here before. Same day a Learjet with 9 people nosedived into a neighborhood a few miles from Mar-a-Lago. And short-range anti-aircraft systems (Avengers) are sitting on a barge right next to the property. What’s actually going on in South Florida right now?— Thomas Paine Band (@ThomasPaineBand) November 1, 2026