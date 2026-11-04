Donald Trump traci poparcie w USA. Nowy sondaż nie zostawia złudzeń

Donald Trump z niskim poparciem w sondażu. Wyborcy oceniają prezydenta USA

Ostatnie głosowanie przyniosło wygraną Demokratom i przegraną Republikanom. Także rezultaty pewnego sondażu zrealizowanego w trakcie wyborów połówkowych z 3 listopada przynoszą Donaldowi Trumpowi powody do zmartwień. Według danych opublikowanych przez stacje NBC, CNN i agencję AP, jedynie 38 proc. wyborców wyraża zadowolenie z pracy amerykańskiego przywódcy, podczas gdy aż 62 proc. wystawia mu ocenę negatywną.

Obecne nastroje mocno odbiegają od tych, które panowały dwa lata temu. Gdy w listopadzie 2024 roku Donald Trump wygrywał wyścig o Biały Dom, badanie przeprowadzone przez Emerson College Polling wskazywało na 54 proc. pozytywnych opinii na jego temat. Z kolei tuż przed samym ogłoszeniem wyników wyborów było to 48 proc.

Kiedy w styczniu 2025 roku polityk oficjalnie rozpoczął urzędowanie, pracownia Gallupa odnotowała 47 proc. poparcia dla jego poczynań. Teraz, biorąc pod uwagę osoby głosujące w wyborach połówkowych, odsetek ten skurczył się do zaledwie 38 proc.

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Gospodarka USA i drożyzna uderzają w notowania Donalda Trumpa

Jak informuje stacja NBC, dla 43 proc. biorących udział w wyborach motywacją do oddania głosu była między innymi chęć zamanifestowania swojego sprzeciwu wobec polityki Donalda Trumpa. Przeciwną postawę, czyli zamiar udzielenia mu wsparcia przy urnie, zadeklarowało zaledwie 16 proc. ankietowanych.

Społeczne nastroje w Stanach Zjednoczonych są dalekie od optymizmu. Aż trzy czwarte uczestników głosowania przyznaje, że odczuwa złość lub niezadowolenie w związku z obecnym kierunkiem rozwoju państwa.

Za najpoważniejsze wyzwanie Amerykanie uznają kwestie ekonomiczne, na które wskazało 39 proc. uczestników badania. Kolejne pozycje na liście najważniejszych tematów zajęły kondycja demokracji z rezultatem 32 proc. oraz problem imigracji wybrany przez 14 proc. głosujących.

Ponadto aż 65 proc. biorących udział w sondażu stoi na stanowisku, że działania Donalda Trumpa doprowadziły do pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju. Dobre zdanie na temat jego posunięć w tym obszarze ma jedynie 28 proc. badanych.

Krytyczne podejście do urzędującego prezydenta uwidacznia się także w regionach mających kluczowe znaczenie dla układu sił w Senacie. Chodzi tutaj między innymi o takie stany jak Michigan, Ohio oraz Teksas.

Rezultaty badania exit poll są dowodem na to, że Donald Trump boryka się z wyraźną utratą zaufania wśród aktywnych wyborców.

Most voters blame Trump for high prices, want Congress to check prez: exit poll https://t.co/RRf8TOYIcM https://t.co/yMeMUQxEP2— New York Post (@nypost) November 3, 2026

More than 4 in 10 voters viewed the midterms as a chance to reprimand President Trump, according to early results from a network exit poll reported by NBC News. Voters said they were most frustrated by the economy, the exit poll shows. https://t.co/WGXLf4tQoZ— The Washington Post (@washingtonpost) November 4, 2026