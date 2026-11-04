Donald Trump komentuje porażkę Republikanów. Za wynik wyborów obwinia stację Fox News

Donald Trump uderza w stację Fox News po przegranych wyborach do Kongresu USA

Donald Trump nie kryje niezadowolenia z wyników wtorkowych wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych. Według prognoz Demokraci przejęli kontrolę nad Senatem i Izbą Reprezentantów. Republikanie ponieśli porażki nawet w stanach, w których od lat mieli przewagę. Prezydent postanowił wskazać odpowiedzialnych za taki wynik.

Na swoim profilu w Truth Social skrytykował telewizję Fox News, uważaną za przychylną Republikanom. Zarzucił jej, że regularnie zaprasza do swoich programów przedstawicieli Demokratów, przez co miała przyczynić się do wyborczych porażek jego partii.

Trump stwierdził również, że sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby na kartach wyborczych znalazło się jego nazwisko.

– Nie było mnie na karcie do głosowania, a gdybym na niej był, wygralibyśmy z miażdżącą przewagą! – napisał.

Prezydent skrytykował także republikańskiego gubernatora Teksasu Grega Abbotta, który według prognoz przegrał z Demokratką Giną Hinojosą. Nazwał go Republikaninem tylko z nazwy i uznał, że sam doprowadził do swojej porażki.

Trump: The Fox polls are terrible. You ought to get yourself a new pollster. Fox: Well, the results were pretty close to what the Fox polls showed https://t.co/zrlh3kDtOX— FactPost (@factpostnews) November 4, 2026

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Nie wszystkie przyczyny przegranej Trump przypisał jednak innym. W rozmowie z „Wall Street Journal” przyznał, że działania jego administracji również mogły wpłynąć na wynik Republikanów.

– Iran był jednym z czynników – powiedział prezydent.

Zastrzegł jednocześnie, że nie żałuje rozpoczęcia ataków na Iran i podjąłby taką samą decyzję ponownie. Według Trumpa wyborców zniechęciła przede wszystkim drożejąca ropa, a w konsekwencji wyższe ceny benzyny i oleju napędowego.

Prezydent zapowiedział, że uzna wyniki głosowania. Pogratulował też Demokratom i przyznał, że ciężko pracowali na swoje zwycięstwo.

Zadeklarował gotowość do rozmów z nową większością w Kongresie, ale ostrzegł, że w razie konfliktów będzie korzystał z prawa weta. Wcześniej sam określił się mianem przyszłego „pana weto”.

– Nie odbieram tego jako ciosu wymierzonego we mnie – stwierdził Trump, przekonując, że pierwsze dwa lata jego obecnej kadencji były wyjątkowo udane.

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Trump totally losing it: FoxNews Ratings are way down (27%!) because they're spending too much time covering the Trump Deranged Dumocrats! All of those people who used to watch Fox, and no longer do, get it. It's them, not me… No wonder FoxNews Ratings are collapsing, and they're going to go down a lot further. They're way down, not because of me, but because they are AGAINST me! This happened once before, and Fox almost collapsed. It's happening again!— Acyn (@Acyn) November 4, 2026