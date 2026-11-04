Świetnie zna Igę Świątek i Maję Chwalińskiej. Weronika Falkowska zachwyca urodą. "Najpiękniejsza polska tenisistka"

Bartosz Olszewski
likp
2026-11-04 19:57

Polski kobiecy tenis to ostatnio przede wszystkim Iga Świątek i Maja Chwalińska. Obie zawodniczki urodziły się w 2001 roku. Rok starsza jest Weronika Falkowska, która ostatnio dzielnie walczyła w turnieju WTA 250 w Chennai. Tenisistka zachwyca nie tylko coraz lepszą grą, lecz także urodą i figurą. Fani nazywają ją "najpiękniejszą polską tenisistką".

Weronika Falkowska była w cieniu Igi Świątek i Mai Chwalińskiej. Są z tego samego rocznika

Przez lata przyzwyczajeni byliśmy to tego, że w światowym tenisie liczy się tylko jedna Polka - Iga Świątek. Co prawda przebłyski miewały inne zawodniczki - jak Magdalena Fręch czy Magda Linette - ale do poziomu Raszynianki było im daleko. Wszystko zmienił rok 2026, w którym fenomenalną formą błysnęła Maja Chwalińska. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej dotarła do finału Roland Garros i wygrała turniej WTA 1000 w Wuhan. Igę Świątek i Maję Chwalińską świetnie zna Weronika Falkowska, która w czasach juniorskich reprezentowała Polskę i trenowała razem z tymi zawodniczkami. O Weronice Falkowskiej głośno zrobiło się po tym, gdy awansowała do 1/8 turnieju WTA 250 w Chennai. Niestety tam uległa Maayi Rajeshwaran Revathi z Indii, która w poprzedniej rudzie wyeliminowała inną Polkę - Katarzynę Kawę. Samo dojście do tego etapu turnieju rangi 250 jest jednak sukcesem i - miejmy nadzieję - zapowiedzią kolejnych dobrych występów Falkowskiej, która przez lata była w cieniu zarówno Igi Świątek, jak i Mai Chwalińskiej. Warto przy okazji wspomnieć o urodzie 26-letniej zawodniczki. Co prawda rzadko zamieszcza ona w mediach społecznościowych bardziej prywatne kadry, to gdy już to zrobi, wywołuje duże poruszenie. Internauci nie kryją zachwytu, patrząc na zdjęcia Weroniki Falkowskiej spoza kortu.

Galeria: Weronika Falkowska zachwyca urodą poza kortem

Dwa zdjęcia Weroniki Falkowskiej. Obok portretu w białej koszulce foto w stroju kąpielowym. O tenisistce przeczytasz w SE.
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Weronika Falkowska nazywana jest "najpiękniejszą polską tenisistką"

Internauci nie kryją zachwytu patrząc na zdjęcia Weroniki Falkowskiej spoza kortu. W komentarzach roi się od komplementów. "Najpiękniejsza polska tenisistka" - tak bywa nazywana przez użytkowników Instagrama. Wiele komentarzy zwracających uwagę na urodę naszej zawodniczki napisanych jest po angielsku. "Excellent", "Lovly smile", "Gorgeous" - to zaledwie niewielki procent z nich. Teraz czekamy na to, że na dobre wybuchnie sportowy talent "najpiękniejszej polskiej tenisistki". Możliwości drzemią w niej ogromne, co pokazała ostatnio w trakcie turnieju WTA 250 w Chennai.

Bardzo tajemnicze życie prywatne Mai Chwalińskiej. Te zdjęcia wiele o niej mówią

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