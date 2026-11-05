Gabi z "Top Model" błysnęła w rozbieranej sesji. Zachwyty nie wystarczyły, ale to nie koniec!

W minionych odcinkach "Top Model" Gabi Filipkowska przeszła prawdziwy rollercoaster. Jeszcze niedawno podczas budzącej zawsze największe emocje sesji rozbieranej, to właśnie Gabi okazała się bezkonkurencyjna. Panel sędziowski był oczarowany jej profesjonalizmem, świadomością ciała oraz niezwykłym wyczuciem przed obiektywem. Niewiele później jej los wisiał na włosku – decyzją sędziów miała opuścić program, jednak wtedy do gry wkroczyła prowadząca Klaudia El Dursi, która skorzystała ze swojego wyjątkowego prawa i przywróciła 20-latkę do walki.

"Top Model" bez trzech uczestników. Kto odpadł z programu 4 listopada 2026?

Izabella Krzan i Jan Pirowski nowymi prowadzącymi "DDTVN". Dadzą sobie radę?

"Szansa, którą mi dałaś, znaczy dla mnie dużo więcej niż tylko możliwość dalszego udziału w programie. Dałaś mi szansę na rozwijanie siebie, przekraczanie własnych granic i odkrywanie, że potrafię więcej, niż czasem sama o sobie myślę" - dziękowała jej Gabi. Jak się okazało, prowadząca wydłużyła jej występ jedynie na tydzień.

30

Gabi Filipkowska odpadła z "Top Model", ale już ma nowe zajęcie w TVN

W 10. odcinku show (z ledwie kilku więcej zaplanowanych) rywalizacja zagęściła się do maksimum – z 10 pretendentów do kolejnego etapu przeszło jedynie siedmioro szczęśliwców. Dla Gabi ten moment okazał się ścianą, tuż przed wymarzonym zagranicznym wyjazdem na Fashion Week.

Porażka w show TVN z pewnością nie zamyka jej drogi do sukcesu. Rano po emisji ostatniego odcinka "Top Model" z udziałem Gabi oficjalnie ogłoszono, że została ona nową pogodynką w "Dzień Dobry TVN"!

Julia Wieniawa pokazuje, jak rzeźbi ciało na siłowni. Piorunujące efekty widać na zdjęciach

Nowa gwiazda stacji od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję w świecie urody. Na co dzień studentka kosmetologii i utalentowana makijażystka, ma za sobą bogatą przeszłość taneczną. Przez 12 lat trenowała taniec towarzyski w klubie KTT Akat w Łomży, zdobywając prestiżową, międzynarodową klasę „S” w obu stylach: standardowym i latynoamerykańskim. To właśnie stamtąd wyniosła nienaganną sylwetkę oraz dyscyplinę, które doprowadziły ją wcześniej do korony Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2022 oraz tytułu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2026.

Więcej zdjęć Gabi z "Top Model" i nie tylko znajdziesz w naszej galerii.