Odważne kadry w "Top Model". Uczestnicy programu całkowicie nadzy pod prysznicem

Emocjonujący siódmy odcinek piętnastego sezonu „Top Model”

Telewizja TVN nadaje już piętnastą edycję „Top Model”. Format zadebiutował w 2010 roku i wciąż przyciąga przed ekrany rzesze widzów, zaskakując ich nowymi elementami. W tym sezonie do grona jurorów dołączyła ceniona ekspertka modowa Ewelina Gralak. Zmienił się także współprowadzący – miejsce Michała Piróga zajęła Klaudia El Dursi, która przed laty sama walczyła o zwycięstwo w programie.

Piętnasty sezon przyniósł zaskakujący zwrot akcji już na początku, kiedy to uczestnicy zostali podzieleni na dwa osobne domy modeli. Żadna z grup nie wiedziała o istnieniu drugiej, a po ujawnieniu prawdy z programem pożegnało się naraz aż trzynaście osób.

Siódmy odcinek obfitował w zadania – uczestnicy mierzyli się z modą w dziczy, brakiem czasu w wyścigu modowym, a na koniec czekała ich najbardziej stresująca ze wszystkich konkurencji: naga sesja zdjęciowa. Ta część programu co roku budzi gorące dyskusje wśród widzów i ogromny stres wśród modeli.

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Nagie kadry w „Top Model”. Modele i modelki zmierzyli się z deszczownicą

Autorem zdjęć w najnowszym odcinku był Steve Shaw – znany brytyjski fotograf i twórca magazynu o zabarwieniu artystyczno-erotycznym „Treats! Magazine”. Shaw, znany ze współpracy z czołowymi postaciami świata mody, często fotografował również samą Joannę Krupę.

Główna jurorka, w towarzystwie Dawida Wolińskiego, dodawała otuchy zestresowanym uczestnikom. O komfort na planie dbała też specjalistka ds. scen intymnych, Marta Łachacz. Mimo to, wielu początkujących modeli czuło ogromny lęk przed zrzuceniem ubrań.

Dodatkowym wyzwaniem była scenografia. Zamiast standardowego tła, zdjęcia robiono pod strumieniami wody z deszczownicy. Uczestnicy musieli udowodnić, że potrafią panować nad ciałem, twarzą i emocjami w tak nietypowych warunkach, zachowując przy tym pełen profesjonalizm.

Wszyscy kandydaci ostatecznie przełamali swoje bariery i wzięli udział w sesji. Podczas panelu jurorskiego to ujęcie Gabi Filipkowskiej zebrało najwyższe noty. Niestety, Igor Sielicki nie sprostał oczekiwaniom ekspertów i to on musiał opuścić program w tym etapie rywalizacji.

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