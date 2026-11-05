"Top Model" bez trzech uczestników. Kto odpadł z programu 4 listopada 2026?

Zbliżamy się do wielkiego finału 15. edycji programu "Top Model". Relacje między uczestnikami stają się coraz bardziej napięte, a w ostatnim odcinku rywalizowali oni w ogromnych emocjach o awans do kolejnego etapu. Stawka zmagań była wyjątkowo wysoka, ponieważ nagrodą w następnej odsłonie show jest wyjazd na fashion week. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki.

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Kto odpadł z "Top Model" 4 listopada 2026 roku? Wyniki 10. odcinka

W dziesiątym odcinku programu na jurorów czekało niezwykle trudne wyzwanie. Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Ewelina Gralak, Marcin Tyszka oraz Dawid Woliński, wspierani przez zaproszonych gości, przeanalizowali dotychczasowe postępy uczestników "Top Model" od samego początku show. W tym tygodniu Klaudia El Dursi, Magdalena Pieczonka i Ignacy Liss wsparli ambitnych modeli i modelki podczas tworzenia reklamy kosmetyków. Z kolei Ewelina Gralak, Malwina Wędzikowska oraz reprezentująca magazyn "Glamour" Barbara Łubko odpowiadały za przygotowanie zadania grupowego. Kto ostatecznie musiał opuścić program?

Zgodnie z werdyktem jurorów, 4 listopada 2026 roku z 15. edycją "Top Model" pożegnali się Gabriela Filipkowska, Hugon Jamróz oraz Julia Ueda.

Decyzję o wyeliminowaniu aż trzech osób skomentowała Joanna Krupa.

Przed fashion weekiem musieliśmy zdecydować, że trzy osoby odpadły. Niestety było bardzo ciężko, bo widać, że ten open casting, co robiliśmy, ta duża zmiana w tym sezonie przyniosła nam mnóstwo fajnych osób i było ciężko. Było dużo ostrych słów między jurorami dzisiaj. Bardzo się kłóciliśmy, bo tak naprawdę cała trójka, co odpadła, ktoś miał kogoś favorite i tak naprawdę no nie mogliśmy dojść do ładu. Najbardziej mi szkoda Hugona, bo on od początku super pracował, wszedł na sesję czy na zadanie, czy na wybieg - zawsze zrobił wspaniałą robotę, to mi go bardzo szkoda, ale wiem, że da sobie radę. Myślę, że każda agencja będzie lucky, jak go weźmie do siebie i myślę, że on światowo może pracować. Julia, jak się nauczy pozować i robić fajne zdjęcia, to ona też super sobie da radę, bo ona na wybiegu wygląda wspaniale, obłędnie. Gabi, uwielbiam ją też, jest superdziewczyną. Myślę, że ma podobny problem do Julii, że musi jeszcze się nauczyć, żeby zrobić super fajne zdjęcie za każdym razem - powiedziała Joanna Krupa w rozmowie z TVN.pl

"Top Model" 2026. Kto został w programie i walczy o finał?

Grono uczestników telewizyjnego show systematycznie się kurczy. Sprawdzamy, kto zachował szansę na wygraną w 15. edycji "Top Model". W dalszej walce o realizację swoich marzeń pozostają Jakub Bara, Martyna Hildebrand, Mira Majchrzak, Benjamin Nhial, Helena Pszczoła, Dominik Pytel oraz Kuba Stanicki.

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