Wielki powrót Judyty na ekrany. O czym opowiada kontynuacja hitu z 2006 roku?

W lutym 2026 roku minęło dokładnie dwadzieścia lat od kinowej premiery komedii romantycznej "Ja wam pokażę". Film w reżyserii Denisa Delicia był wyczekiwaną kontynuacją losów głównej bohaterki znanej z innej niezwykle popularnej produkcji, czyli "Nigdy w życiu". Mimo dość surowych ocen ze strony krytyków filmowych, obraz okazał się potężnym sukcesem komercyjnym i przyciągnął do kin ponad milion widzów, stając się jednym z najchętniej oglądanych polskich filmów przełomu wieków.

Fabuła opiera się na motywach powieści Katarzyny Grocholi i ukazuje dalsze zawirowania życiowe Judyty. Główna bohaterka planuje wymarzony ślub z Adamem, jednak na drodze do pełni szczęścia staje jej szereg nieoczekiwanych przeszkód. Córka Tosia buntuje się przeciwko matrymonialnym planom matki, paszport Judyty niespodziewanie traci ważność, a sam Adam wyjeżdża na zagraniczne stypendium do Stanów Zjednoczonych. Sytuację dodatkowo komplikuje niespodziewany powrót byłego męża, co wywołuje u głównej bohaterki falę poważnych wątpliwości i mrocznych podejrzeń o zdradę partnera.

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Zupełnie nowa obsada i zaskakujące wybory twórców. Kto zagrał główne role?

Fani pierwszej części musieli przyzwyczaić się do ogromnych zmian, ponieważ obsada aktorska w kontynuacji uległa niemal całkowitej wymianie. Wynikało to z wcześniejszego braku porozumienia między producentem a autorką książki, która tym razem miała znacznie większy wpływ na ostateczny kształt produkcji. Do swoich ról powrócili jedynie Marta Lipińska oraz Krzysztof Kowalewski, którzy ponownie wcielili się w rodziców głównej bohaterki.

W obsadzie nowej ekranizacji znaleźli się niezwykle popularni polscy aktorzy

Grażyna Wolszczak jako Judyta Kozłowska - przejmująca główną rolę po swojej poprzedniczce

- przejmująca główną rolę po swojej poprzedniczce Paweł Deląg jako Adam - nowy wybranek serca głównej bohaterki

- nowy wybranek serca głównej bohaterki Cezary Pazura jako Tomasz Kozłowski - były mąż Judyty, który nagle wkracza w jej uporządkowane życie

- były mąż Judyty, który nagle wkracza w jej uporządkowane życie Maria Niklińska jako Tosia Kozłowska - dorastająca i mocno zbuntowana córka

Warto wspomnieć, że w filmie swój krótki, acz istotny epizod zaliczyła sama autorka powieści, Katarzyna Grochola, użyczając wewnętrznego głosu samej Judycie. Na ekranie pojawiła się również legendarna Hanka Bielicka, dla której był to pierwszy występ w pełnometrażowej fabule od czasu zagrania w kultowym "Panu Wołodyjowskim".

Zaskakująca metamorfoza aktorów po dwóch dekadach. Zobacz jak zmienili się przez lata

Od momentu wejścia komedii na ekrany kin upłynęło już mnóstwo czasu, co w naturalny sposób przełożyło się na wygląd gwiazd polskiego kina. Dwie dekady to okres, w którym aktorzy przeszli ogromną przemianę wizualną, a ich obecny wizerunek często mocno odbiega od tego, który pamiętamy z wielkiego ekranu z 2006 roku. Zmieniły się rysy twarzy, fryzury, a także styl bycia odtwórców głównych ról, co doskonale obrazuje naturalny proces upływu lat.

Dla wielu widzów powrót do kadrów z tej produkcji to prawdziwa podróż sentymentalna. Zapraszamy do obejrzenia naszej unikalnej galerii zdjęć, w której szczegółowo zestawiamy dawny wizerunek aktorów z ich aktualnym wyglądem. To doskonała okazja, aby przekonać się na własne oczy, w jaki sposób czas wpłynął na gwiazdy jednej z najgłośniejszych polskich komedii romantycznych tamtych lat.