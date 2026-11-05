Sonia Bohosiewicz poszła na całość. Gwiazda rzucała stanikiem!

AR
2026-11-05 5:07

Sonia Bohosiewicz została zauważona podczas wizyty w jednym z butików. Gwiazda z uśmiechem na twarzy przeglądała nową kolekcję i udała się na przymiarki, najwyraźniej dobrze się przy tym bawiąc. Fotoreporterzy uchwycili jednak dość zaskakujący moment. Aktorka wyjęła spod swetra stanik, a następnie podrzuciła go do góry. Takiego zwrotu akcji mało kto się spodziewał!

Zrobiła show w butiku!

Ubrana cała na czarno aktorka ruszyła do sklepu popularnej marki odzieżowej. Nie bez powodu. Sonia Bohosiewicz nawiązała z nią współpracę i nagrywała materiał promujący nową kolekcję. Gwiazda zakładała na siebie różne ubrania i pewnym momencie postanowiła zrobić coś szalonego. Podczas nagrywania rolki na Instagrama Sonia wyciągnęła spod bluzki... stanik. Zamiast odłożyć go na bok postanowiła rzucić nim do góry. Bielizna poleciała wysoko, a moment ten został uchwycony przez aparaty fotoreporterów. Widać było, że Bohosiewicz świetnie się bawiła, ponieważ nie przestawała się uśmiechać.

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Sonia cała na czarno

Sonia opuściła warszawski butik w towarzystwie znajomej. Gwiazda miała na twarzy ciemne okulary przeciwsłoneczne, a w dłoni trzymała kubek z kawą. Obie panie spokojnym krokiem skierowały się w stronę parkingu, najwyraźniej nie spiesząc się z powrotem do codziennych obowiązków. Po chwili Sonia wsiadła do swojego samochodu i odjechała. Trzeba przyznać, że celebrytka prezentowała się naprawdę znakomicie. Jej stylizacja była efektowna, a całość doskonale podkreślała jej wyczucie mody. Nawet podczas zwyczajnego wyjścia na zakupy potrafiła przyciągnąć spojrzenia!

Gwiazda filmów i seriali

Sonia Bohosiewicz to polska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, a także artystka kabaretowa i wokalistka. Urodziła się 9 grudnia 1975 roku w Cieszynie, a dzieciństwo spędziła w Żorach. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Swoją karierę rozpoczęła od występów na deskach Starego Teatru w Krakowie. Ogólnopolską popularność przyniosła jej rola Hanki B. w filmie "Rezerwat", za którą otrzymała kilka nagród. Widzowie znają ją również z produkcji takich jak "Wojna polsko-ruska", "Bogowie", "Obława" czy "Chłopi". Artystka występuje także w spektaklach teatralnych i projektach muzycznych.

Sonia Bohosiewicz rzuca czarnym stanikiem w butiku. O szalonych zakupach aktorki przeczytasz na SE.
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