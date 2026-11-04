Michał Czernecki przyłapany z nową partnerką na romantycznym spacerze. Ale miłość!

Tym rozwodem żyła cała Polska

Rozwód Michała Czerneckiego odbił się szerokim echem w mediach i zaskoczył wielu fanów aktora. Po ponad dwóch dekadach wspólnego życia artysta i jego żona Magdalena postanowili zakończyć małżeństwo. Szczególne zainteresowanie wzbudziły wyznania Czerneckiego zawarte w autobiografii. Aktor przyznał w niej, że przez półtora roku dopuszczał się zdrad, a ich przyczyn upatrywał w swoich problemach psychicznych. To właśnie on zdecydował się na złożenie pozwu rozwodowego w 2025 roku. Formalne zakończenie małżeństwa nastąpiło 24 marca 2026 roku. Po rozwodzie Magdalena zdecydowała się wrócić do swojego panieńskiego nazwiska – Zając.

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Nowe życie Michała Czerneckiego

Michał Czernecki już na dobre zaczął nowy etap w życiu. Mężczyzna spotyka się z kobietą o imieniu Karolina, która z zawodu jest fotografką. Pierwszy raz pokazali się razem na pogrzebie aktorki Joanny Kołaczkowskiej, ale starali się być dyskretni. Teraz ich podejście całkowicie się zmieniło i nie wstydzą się swoich uczuć. Niedawno para została przyłapana przez fotoreporterów podczas romantycznych chwil w Gdyni. Spotkali się ze znajomymi, a następnie udali się na spacer we dwójkę. Michał i Karolina zatrzymali się przy morzu i rzucili się sobie w ramiona. Na zdjęciach widać ich gorące pocałunki. Można je zobaczyć w galerii!

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Kim jest Michał Czernecki?

Michał Czernecki to absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Popularność przyniosły mu role w takich produkcjach jak „Wojna polsko-ruska”, „Planeta Singli”, „Ślepnąc od świateł”, „Skazana”, „Diagnoza” i „Emigracja XD”. Współpracował z wybitnymi reżyserami, m.in. Andrzejem Wajdą i Krystianem Lupą. Występuje również na deskach teatrów i w programach kabaretowych. W 2018 roku ukazała się książka „Wybrałem życie” – wywiad-rzeka poświęcony jego doświadczeniom i drodze zawodowej.