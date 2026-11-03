Christina Aguilera pozuje w wannie zupełnie bez ubrań! Odważny kadr 45-latki trafił do sieci

Christina Aguilera opublikowała odważne zdjęcie w wannie

Obecna w branży rozrywkowej i na estradzie od ponad trzech dekad Christina Aguilera ma 45 lat, a niebawem, jeszcze w tym roku, będzie świętować 46. urodziny. Pierwsze kroki w zawodzie stawiała w dzieciństwie, jednak jako nastolatka szybko zerwała z ugrzecznionym stylem. Świat poznał jej zmysłowy wokal w przeboju "Ginie in a Bottle", gdy miała zaledwie 19 lat. Mimo upływu dziesięcioleci artystka nieprzerwanie koncertuje, a swój profil na Instagramie regularnie zasypuje kadrami, które trudno zignorować.

Wokalistka po raz kolejny pokazała, że potrafi skutecznie zelektryzować użytkowników internetu śledzących jej wirtualną aktywność. Piosenkarka pop zamieściła na Instagramie śmiałe ujęcie, do którego pozowała zupełnie nago w wannie. Kadr natychmiast wywołał ogromne poruszenie wśród jej dziesięciomilionowej rzeszy obserwatorów, którzy w komentarzach dawali upust emocjom.

"O mój boże", "Zakochałem się", "Królowa".

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Obok zachwytów pojawiły się też złośliwe komentarze od osób, które zestawiły artystkę z publikującą w internecie rozebrane kadry i filmy Britney Spears. W przypadku tamtej gwiazdy materiały miały jednak niepokojący charakter i wywoływały troskę wśród fanów jej talentu, podczas gdy ujęcie zaprezentowane przez Christinę wyróżnia się zmysłowością oraz kuszącym klimatem.

Odchudzona Christina Aguilera chętnie eksponuje nową sylwetkę

Amerykańska gwiazda już od dawna słynie z dobierania strojów, które zdecydowanie więcej odkrywają, niż kryją. Po niedawnej utracie wielu kilogramów wokalistka cieszy się bardzo smukłą i młodzieńczą sylwetką, którą z dumą prezentuje zarówno podczas koncertów, jak i w mediach społecznościowych. Artystka nigdy nie przejmowała się konwenansami, a przez dekady swojej obecności na scenie regularnie bawiła się wizerunkiem, prowokowała odbiorców oraz przełamywała utarte schematy.

Choć fotografia wprost z wanny wywołała u części odbiorców spore zaskoczenie, to patrząc na jej dotychczasowy dorobek oraz wieloletnią obecność w show-biznesie, trudno uznać ten ruch za coś zupełnie niespodziewanego. Prawda?

Christina Aguilera chuda jak przecinek. "Wyglądasz na 25 lat". Na pewno? Sami oceńcie

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