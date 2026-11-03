Eliza Ciuła zostanie Miss Globe 2026? Przekonamy się niebawem. Zobaczcie zdjęcia przepięknej Polki!

Eliza Ciuła walczy o tytuł The Miss Globe. Finał już za chwilę!

Eliza Ciuła, Pierwsza Wicemiss Polski 2026, reprezentuje nasz kraj w międzynarodowym konkursie The Miss Globe 2026. Pochodząca z Wrocławia piękność ma za sobą intensywne dni wypełnione pokazami, sesjami zdjęciowymi i rozmowami z jurorami. Wielki finał zbliża się wielkimi krokami i odbędzie się już 6 listopada na Phuket.

Zgrupowanie, w którym biorą udział kandydatki z całego świata, rozpoczęło się pod koniec października. Na miejscu uczestniczki biorą udział w próbach tanecznych, pokazach mody i konkursach talentów. Dla naszej reprezentantki to czas pełen wrażeń, który sama nazywa "rollercoasterem emocji". Jak przyznaje, nie spodziewała się, że udział w konkursie będzie tak intensywnym i różnorodnym doświadczeniem.

"Prawdziwe piękno zaczyna się od wnętrza"

Eliza Ciuła podkreśla, że jej udział w konkursie to coś znacznie więcej niż tylko rywalizacja o koronę. Polka poleciała do Tajlandii z jasnym przesłaniem i chęcią pokazania światu, jakie wartości są dla niej najważniejsze. Traktuje to jako ogromny zaszczyt, ale i dużą odpowiedzialność.

To dla mnie coś więcej niż konkurs piękności. To szansa, aby pokazać, kim jestem, jakie wartości są mi bliskie i jaką historię chcę opowiedzieć światu. Wierzę, że prawdziwe piękno zaczyna się od wnętrza - od życzliwości, autentyczności, siły charakteru i odwagi, by pozostać sobą - mówi Ciuła.

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Na co dzień walczy o prawa kobiet. Ma ambitny plan

Na co dzień Eliza Ciuła łączy modeling ze sportem i... aplikacją radcowską. Nasza reprezentantka wierzy, że prawo może realnie zmieniać ludzkie życie. Jej wielkim marzeniem jest stworzenie kancelarii, która będzie wspierać kobiety doświadczające mobbingu, dyskryminacji oraz naruszeń praw pracowniczych.

To jednak nie wszystko. Eliza angażuje się także w działalność charytatywną, a w przyszłości planuje wyjazd na wolontariat do Ameryki Południowej.

Chcę inspirować kobiety do wiary we własne możliwości, podążania za marzeniami i wykorzystywania swojego głosu, by nieść dobro - podkreśla.

Kulisy zgrupowania w Tajlandii

Intensywne przygotowania do finału to nie tylko ciężka praca. Uczestniczki konkursu mają również okazję, by poznać uroki Tajlandii i nawiązać nowe znajomości, które Eliza wymienia jako jedno z najcenniejszych doświadczeń. Jak zdradza, wspólna wyprawa do Hanuman World przyniosła mnóstwo śmiechu i adrenaliny, a chwile relaksu w Tunk-Ka Café z widokiem na Phuket pozwoliły naładować baterie przed najważniejszymi dniami.

Wielki finał The Miss Globe już 6 listopada

Na 5 listopada zaplanowano kluczowy konkurs strojów narodowych oraz preeliminacje, które mogą zaważyć na ostatecznym wyniku. Dzień później, 6 listopada, odbędzie się uroczysta gala finałowa, podczas której Eliza Ciuła będzie ubiegać się o tytuł The Miss Globe 2026!

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