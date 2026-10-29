Vivica Lewandowski walczy o tytuł Miss Universe 2026. Reprezentantka Polski to prawdziwa seksbomba!

Vivica Lewandowski w konkursie Miss Universe 2026. Kim jest reprezentantka Polski?

Podczas zaplanowanego na listopad w Portoryko konkursu Miss Universe 2026 Polskę reprezentować będzie 21-letnia projektantka mody i międzynarodowa modelka, która pochodzi z Barrington w stanie Illinois. Vivica Lewandowski jest Amerykanką o polskich korzeniach, jednak nie posługuje się naszym językiem. Młoda kandydatka ma już za sobą spore obycie w tego typu wydarzeniach. Wcześniej sięgnęła po koronę Miss Illinois Teen USA, a w 2023 roku uplasowała się w czołowej dwudziestce finalistek rywalizacji Miss Teen USA. W bieżącym roku dołożyła do swoich osiągnięć tytuł Miss Illinois USA i w sierpniu stanęła do walki o miano Miss USA 2026 w Miami. Co ciekawe, jej matka Mandy Lane Lewandowski również wygrywała konkursy piękności, zdobywając w 1998 roku identyczny tytuł Miss Illinois USA.

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Vivica Lewandowski komentuje swój udział w Miss Universe Poland

Serce przepełnia mi wdzięczność, której nie sposób wyrazić słowami. Z ogromnym zaszczytem ogłaszam, że zostałam nową Miss Universe Poland - napisała nowa Miss Universe Poland.

W swoim internetowym wpisie nowa reprezentantka Polski na Miss Universe zamieściła także kolejne słowa.

Niektóre marzenia są tak odległe i wykraczają tak daleko poza to, co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że nigdy nie przypuszczamy, iż mogą stać się naszą rzeczywistością. To dla mnie zaszczyt, że polska społeczność oraz krajowy dyrektor konkursu w Polsce wybrali właśnie mnie, powierzając mi tę odpowiedzialność. Możliwość reprezentowania mojego dziedzictwa i stanięcia w imieniu kraju, który tak wiele dla mnie znaczy, jest honorem, którego nigdy nie będę w stanie w pełni wyrazić słowami.

Finał Miss Universe 2026. Kiedy i gdzie oglądać galę?

Najpopularniejszy na świecie konkurs piękności zostanie zorganizowany już po raz 75. Gospodarzem tegorocznej odsłony wyborów Miss Universe 2026 będzie Portoryko, a sama gala odbędzie się we wtorek, 24 listopada według lokalnego czasu. Dla polskich widzów oznacza to, że ostateczne rozstrzygnięcia poznamy nad ranem w środę, 25 listopada. Całe wydarzenie będzie transmitowane na oficjalnym kanale w serwisie YouTube.