"Taniec z Gwiazdami" we Wszystkich Świętych. Czy będzie emisja 1 listopada? Znamy decyzję Polsatu

Czy będzie "Taniec z Gwiazdami" 1 listopada 2026 roku?

Program "Taniec z Gwiazdami" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród polskich telewidzów. Obecną odsłonę tanecznego widowiska Polsat emituje w każdą niedzielę o godzinie 19:55. Nadchodząca uroczystość Wszystkich Świętych, przypadająca na 1 listopada, zazwyczaj oznacza duże modyfikacje w programie telewizyjnym, a nadawcy stawiają wówczas na specjalne audycje oraz filmy. Fani formatu mogą być jednak spokojni, ponieważ w tym roku stacja nie planuje żadnej przerwy w nadawaniu show. Polsat pokaże premierowy odcinek dokładnie o stałej porze. Czego można się w nim spodziewać?

Irena Santor zastąpi Julię Wieniawę w "Tańcu z Gwiazdami" 1 listopada

Odcinek "Tańca z Gwiazdami" emitowany we Wszystkich Świętych będzie miał szczególną oprawę i przyniesie pewne roszady. W tym jednym tygodniu w fotelu jurora zabraknie Julii Wieniawy. Jej miejsce w komisji oceniającej zajmie wyjątkowo Irena Santor, co ma bezpośredni związek z repertuarem, do którego zaprezentują się uczestnicy. To jednak nie wszystkie niespodzianki przygotowane przez produkcję.

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W najbliższą niedzielę każdy z duetów wyjdzie na parkiet dwukrotnie. „Nasze pary zatańczą dwa tańce: do najpiękniejszych piosenek Ireny Santor oraz zmierzą się z polskimi tańcami ludowymi!” - poinformowano na oficjalnym koncie programu "Taniec z Gwiazdami" na Instagramie.

Kto walczy o wygraną w "Tańcu z Gwiazdami"? Lista par

Kogo nadal możemy oglądać w jesiennej odsłonie "Tańca z Gwiazdami"? W rywalizacji o zdobycie Kryształowej Kuli pozostają obecnie wymienione poniżej duety.

• Marta "Mandaryna" Wiśniewska w parze z Krystianem Rzymkiewiczem

• Piotr "Guma" Gumulec tańczący z Julią Suryś-Stromecką

• Helena Englert oraz partnerujący jej Roman Osadchiy

• Jasper Sołtysiewicz występujący z Darią Sytą-Grobelną

• Dominik Rupiński w duecie z Estelle François

• Izabela Kuna oraz jej taneczny partner Michał Bartkiewicz

Tomasz Wygoda o "TzG" 1 listopada.