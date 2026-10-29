Wyrzucili go z trasy Eda Sheerana za wsparcie Palestyny, teraz zagra w Polsce. Kiedy?

Autor wielu ponadczasowych przebojów w ostatnich miesiącach skupił na sobie uwagę mediów przez wypowiedzi o wojnie w Strefie Gazy oraz usunięcie go z trasy koncertowej Eda Sheerana. Macklemore postanowił jednak przekuć całe zamieszanie w inicjatywę wspierającą Palestynę, a już w przyszłym roku zaprezentuje się przed polską publicznością.

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Macklemore w Polsce. Zagra na BitterSweet Festival 2027

Amerykański muzyk uświetni kolejną odsłonę poznańskiej imprezy, która w przeszłości gościła już legendarnych wykonawców z różnych państw i nurtów muzycznych. Jako główna gwiazda Macklemore pojawi się na scenie w pierwszym dniu przyszłorocznego BitterSweet Festival. Jego występ zaplanowano na czwartek, 12 sierpnia 2027 roku.

- Miliardowe odtworzenia, kultowe teledyski i wydeptywanie własnych ścieżek sprawiły, że muzykę Macklemore’a pokochały miliony. Little bit of humble, little bit of cautious 12 sierpnia w Poznaniu - zapowiadają w sieci organizatorzy.

Występ rapera stanowi pierwsze ogłoszenie w ramach BitterSweet 2027. Krótko po ujawnieniu tej informacji gospodarze wydarzenia przekazali, że w Poznaniu pojawią się również Royel Otis, DJ Pee.Wee oraz Kelis. Organizatorzy zapewniają fanów o trwających pracach nad kontraktowaniem kolejnych wykonawców, których poznamy w nadchodzących tygodniach. Cały festiwal potrwa od 12 do 14 sierpnia.

Macklemore usunięty z trasy Eda Sheerana. Raper ruszył z koncertami dla Palestyny

Mimo stworzenia na przestrzeni lat wielu niezapomnianych przebojów, w 2026 roku Macklemore pojawiał się w mediach głównie przez pryzmat jego otwartego wsparcia dla Palestyny. Artysta głośno krytykuje działania władz Izraela oraz udokumentowane przypadki łamania praw człowieka w Strefie Gazy. Gdy podczas występów w roli supportu na amerykańskiej gałęzi trasy Eda Sheerana wykonał propalestyńskie gesty, właściciele hal zagrozili odwołaniem wydarzeń, w efekcie czego promotor brytyjskiego wokalisty wyrzucił rapera z projektu. Decyzja ta wywołała falę oburzenia, a nagrane przez Eda Sheerana oświadczenie ściągnęło masową krytykę również na samego gwiazdora.

W odpowiedzi na całe zamieszanie Amerykanin zapowiedział, że wraz z zaprzyjaźnionymi muzykami zorganizuje trzy koncerty pod szyldem „Free Palestine Tour”. Podczas otwierającego cykl występu, który odbył się 26 października w Dublinie, na scenie towarzyszyli mu irlandzcy artyści Hozier oraz formacja Kneecap. Kolejne przystanki zaplanowano w Londynie i Paryżu, a dochód z wydarzeń zasili konta organizacji charytatywnych. Wśród wspieranych przez rapera akcji znajduje się działająca od lat 80. brytyjska fundacja Medical Aid for Palestinians, zapewniająca pomoc medyczną osobom żyjącym na terenach okupowanych przez Izrael.

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