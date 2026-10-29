Nietypowe elementy na grobach gwiazd. Zaskakujące ozdoby i alternatywy dla zniczy

Przełom października i listopada to wyjątkowy czas w roku. Miliony Polaków ruszają na cmentarze, by przy okazji dnia Wszystkich Świętych wspomnieć swoich zmarłych bliskich, jednak wielu z nas odwiedza także groby cenionych artystów, sportowców czy polityków. Zdarza się, że niektórzy zastają przy nich niecodzienny widok.

Głowa na grobie Villas. Syn artystki postanowił zabrać taką ozdobę

Ostatnio szeroko komentowana była sprawa grobu słynnej piosenkarki, o której właśnie powstał film z Sandrą Drzymalską w roli głównej. Violetta Villas zmarła w 2011 roku, a jej syn Krzysztof Gospodarek nie ukrywa, że mimo upływu półtorej dekady wciąż zaskakuje go ilość ludzi pamiętających o artystce. Przydarzyła mu się jednak wstrząsająca sytuacja. W rzadkim wywiadzie opowiedział, jak na grobie matki znalazł ozdobę w kształcie głowy, imitującą Villas z blond włosami i mocnym makijażem. Uznał to za nieakceptowalne i usunął nieco makabryczny przedmiot z nagrobka.

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Groby gwiazd. Fani zostawiają nietypowe pamiątki

Wielu fanów decyduje się jednak na mniej wyszukane ozdoby, zostawiając na grobach swoich idoli przedmioty związane bezpośrednio z ich twórczością. Pomnik zmarłej w 2018 roku piosenkarki Kory często tonie nie tylko w kwiatach i zniczach, ale i symbolach jej życia oraz twórczości muzycznej. Fani upamiętniają też w ten sposób artystkę kabaretową Joannę Kołaczkowską, piosenkarkę Joannę Rawik, na której grobie znalazła się ostatnio maskotka psa, czy też aktora Jerzego Stuhra. Na jego pomniku w Krakowie często pojawiają się maskotki Osła z filmów o przygodach Shreka, któremu zmarły udzielał głosu w polskim dubbingu.

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Na cmentarzach, gdzie pochowano uznane postaci z życia publicznego, znaleźć też możemy same nietypowe pomniki. Sympatycy odwiedzający grób zmarłej mistrzyni olimpijskiej Kamili Skolimowskiej mogą zobaczyć nie tylko jej podobiznę, ale też znicz olimpijski.

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Garnek i gumowe ucho. To znalazło się na cmentarzach

W kategorii zupełnie niespotykanych, spersonalizowanych elementów położonych na grobach znanych Polaków, trudno o ciekawsze znaleziska niż te z cmentarnego pomnika Jerzego Urbana. Kontrowersyjny rzecznik rządu PRL w latach 80. słynął z charakterystycznych, odstających uszu i pewnego razu na jego grobie znaleziono gumowe ucho, jak i butelkę z niecenzuralnym napisem. Z kolei na miejscu spoczynku zmarłego kucharza ze stacji TVN, Tomasza Jakubiaka, pojawił się dopasowany do jego profesji i humoru garnek z napisem "Rozgryzaj w spokoju Tomuś!".

Sonda Czy odwiedzasz groby znanych osób w Dzień Wszystkich Świętych? Tak, to część mojej tradycji i szacunku dla historii Czasem, jeśli jestem na cmentarzu, gdzie są pochowani znani Polacy Nie, skupiam się tylko na grobach bliskich Nie przywiązuję do tego większej wagi