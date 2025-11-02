Jerzy Urban zmarł w 2022 roku

Widzieliśmy jego grób po trzech latach od jego śmierci

Oprócz standardowych zniczy, na nagrobku znalazły się dosyć niestandardowe "gadżety", takie jak alkohol, czy sztuczne ucho

Zaskakujący przedmiot z niecenzuralnym napisem na grobie Jerzego Urbana

Jerzy Urban został pochowany na cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Z daleka nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym, ale jeśli mu się przyjrzymy, możemy zauważyć, że przedmioty na nim postawione są równie kontrowersyjne, co żywot naczelnego Tygodnia "NIE".

Jeden ze zniczów w kształcie sera ma godło Rzeczpospolitej - co ciekawe, z orłem w koronie. Inny, stojący obok jest zaś interesującą instalacją - na szklanym podstawku znalazły się sztuczne owoce, figurka konia, oraz... gumowe ucho. Zdjęcia z tą niecodzienną instalacją na grobie Jerzego Urbana możecie zobaczyć w naszej galerii.

Jeszcze bardziej może zaskakiwać fakt, że między zniczami znalazła się butelka alkoholu z podpisem na etykiecie "Stara Ku**ica".

Kim był Jerzy Urban?

Jerzy Urban był polskim dziennikarzem, publicystą i satyrykiem, jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci życia publicznego w Polsce. Urodził się w 1933 roku w Łodzi, zmarł w 2022 w Warszawie w wieku 89 lat. Znany z ciętego języka i błyskotliwej ironii, karierę zaczynał w prasie już w latach 50.

W latach 1981–1989 był rzecznikiem prasowym rządu PRL i bliskim współpracownikiem generała Wojciecha Jaruzelskiego. W czasie stanu wojennego stał się symbolem propagandy władzy, zyskując opinię cynicznego i bezwzględnego komentatora wydarzeń politycznych.

Po 1989 roku Urban założył tygodnik "NIE", w którym w charakterystyczny dla siebie sposób komentował politykę i działania Kościoła. Jego teksty, pełne satyry, prowokacji i antyklerykalizmu, budziły skrajne emocje - w 2002 roku został oskarżony o znieważenie papieża Jana Pawła II po publikacji satyrycznego artykułu. W 2005 roku został uznany za winnego i skazany na grzywnę za obrazę uczuć religijnych. Urban pozostał aktywny zawodowo do końca życia.

