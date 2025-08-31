Nie do wiary, co postawili przy grobie Tomasza Jakubiaka! Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy

Po śmierci Tomasza Jakubiaka, znanego kucharza TVN, jego grób na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie wciąż jest licznie odwiedzany.

Żałobnicy i fani dbają o to, by miejsce spoczynku było kolorowe

Niedawno przy grobie pojawił się nietypowy przedmiot – emaliowany garnek z poruszającym napisem, co wywołało zaskoczenie.

Zobacz, co dokładnie postawiono przy grobie Tomasza Jakubiaka i dlaczego ten przedmiot tak bardzo pasuje do jego osoby!

Tomasz Jakubiak pogrzeb, grób

Pogrzeb Tomasza Jakubiaka odbył się 13 maja na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. Gwiazdor TVN i znakomity kucharz zmarł po miesiącach zmagań z rakiem. W ostatnim pożegnaniu Tomasza Jakubiaka uczestniczyło wielu jego przyjaciół, znajomych, a także zwykłych fanów. W trakcie pogrzebu ksiądz ujawnił szerzej nieznane religijne oblicze Tomasza Jakubiaka.

Szedł przez życie z wiarą, z Jezusem i przyjął to, co miało sie wydarzyć i to, co sie wydarzyło, do konca. Nie myślał o sobie, myślał o tych, których kochał. To warunek naszego szczęścia - żyć i kochać tych wokół nas

- mówił odprawiający mszę żałobną kapłan. W czerwcu - niemal dwa miesiące po śmierci kucharza - pokazywaliśmy zdjęcia z jego grobu. Na płycie było bardzo kolorowo. Najpewniej miało to związek z życzeniem Tomasza Jakubiaka dotyczącym samego pogrzebu. "Zgodnie z wolą Tomka obowiązują jasne lub kolorowe stroje" - czytaliśmy w informacji dotyczącej ostatniego pożegnania gwiazdora TVN. Jak widać, bliscy i przyjaciele Tomasza Jakubiaka nadal dbają o to, żeby było kolorowo.

Nietypowy przedmiot na grobie Tomasza Jakubiaka

Niespodziewanie jednak przy grobie Tomasza Jakubiaka pojawił się przedmiot, który zupełnie jest kojarzony ze śmiercią czy grobami. Informację na ten temat udokumentowaną zdjęciami przekazał nieoficjalny profil CKP Cmentarza Komunalnego Północnego na Facebooku.

O Tomaszu Jakubiaku nie zapominają znajomi, a może to jakaś pamiątka zostawiona przez rodzinę. Pojawił się spory garnek emaliowany z napisem "Rozgryzaj w spokoju Tomuś!"

- czytamy w poście. Na pewno garnek wygląda bardzo ładnie, do tego idealnie pasuje do profesji, którą wykonywał Tomasz Jakubiak. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy! Ale kto powiedział, że na grób można przynosić tylko znicze i kwiaty? Zdjęcia garnka zobaczyć można pod galerią.

W galerii prezentujemy zdjecia z grobu Tomasza Jakubiaka z czerwca