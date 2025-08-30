Tomasz Jakubiak zmarł w kwietniu. Jego żona mówi o niej, że jest "wcieleniem jej męża". Nietypowe relacje

Tomasz Jakubiak, znany kucharz z TVN, zmarł w kwietniu po walce z rakiem jelita i dwunastnicy, o której na bieżąco informował w mediach społecznościowych.

Żona Tomasza Jakubiaka, Anastazja Mierosławska, w poruszającej rozmowie opowiedziała o rozmowie telefonicznej z mężem, w której poprosił ją o zgodę na odejście i przekazał instrukcje dotyczące rozmowy z synem.

Dorota Szelągowska utrzymuje bliskie relacje z żoną Jakubiaka i zdradza, że Anastazja uważa ją za "wcielenie" jej męża w niektórych sytuacjach.

Anastazja Mierosławska planuje wykorzystać wiedzę zdobytą dzięki doświadczeniom z Tomaszem, aby pomagać innym ludziom, co Dorota Szelągowska zapowiada jako "coś pięknego".

Tomasz Jakubiak choroba, śmierć, pogrzeb

Tomasz Jakubiak robił wielką karierę w TVN. Widzowie kochali oglądać programy, w których występował kucharz. Jesienią 2024 roku gwiazdor poinformował, że ciężko zachorował na raka. Potem w mediach społecznościowych zamieszczał zdjęcia i informację dotyczące swojego stanu zdrowia. Tomasz Jakubiak leczył się i w Polsce, i zagranicą. Mimo starań lekarzy nie udało się go uratować. 30 kwietnia media obiegała wiadomość o tym, że Tomasz Jakubiak nie żyje. Z racji tego, że kucharz z TVN zmarł w Atenach, wynikły komplikacje dotyczące organizacji ostatniego pożegnania. W końcu jednak pojawił się komunikat ws. pogrzebu Tomasza Jakubiaka. Artystę przyszło pożegnać zarówno wiele gwiazd, które osobiście znały zmarłego, jak i zwykłych fanów znających kucharza tylko z telewizora. Wszystkich mocno zabolało odejście gwiazdora, a najbardziej oczywiście jego rodzinę.

Żona Tomasza Jakubiaka o tym, co mąż powiedział jej przed śmiercią

Anastazja Mierosławska, żona Tomasza Jakubiaka, w poruszającej rozmowie z Ewą Drzyzgą przeprowadzoną w czerwcu opowiedziała o swojej telefonicznej rozmowie z mężem po tym, gdy ten trafił do szpitala w stolicy Grecji.

Żona Jakubiaka wprost o pieniądzach ze zbiórek na chorego Tomka. Wiadomo, na co zostaną wydane! Razem z mężem założyła działalność

Przed odejściem zadzwonił do mnie, jak byłam jeszcze w Polsce i poprosił mnie o zgodę na odejście. I to był chyba najtrudniejszy telefon

- mówiła, a w jej oczach pojawiły się łzy. Tomasz Jakubiak poinstruował także żonę w kwestii rozmowy z ich synem.

Powiedział mi, co mam przekazać Bąbelkowi. Gdzie się zobaczą następnym razem. Myślę, że bardzo dużo z tego zrozumiał. I że spotkają się w kosmosie. A on od małego zawsze, jak Tomek brał go "na barana", to mówił: "Tata, lecimy w kosmos. I to było takie ich". Po śmierci Tomka Tomuś miał taki swój rytuał, że miał taki pistolet, który wypuszczał bańki mydlane i codziennie stał na balkonie, puszczał te bańki mydlane i mówił: "Wiesz mamo, te bańki lecą w kosmos"

- wspominała pani Anastazja, która była wielką miłością kucharza.

Dorota Szelągowska o relacjach z żoną Tomasza Jakubiaka. "Twierdzi, że jestem wcieleniem jej męża"

Z żoną Tomasza Jakubiaka cały czas w kontakcie jest Dorota Szelągowska, która mocno kolegowała się z kucharzem. Trzeba przyznać, że panie mają ze sobą nietypowe relacje. Projektantka zdradziła, jak one wyglądają.

Mamy bardzo fajny układ. Ona czasami, jak jestem dla niej najgorsza, to mówi, że po prostu Tomek ją zesłał, żebym była ta najgorsza dla niej. Moje głupie żarty, jak ją wkurzają albo inne rzeczy. Twierdzi, że jestem wcieleniem jej męża czasami

- mówiła, śmiejąc się, Dorota Szelągowska. Gwiazda TVN wygadała się także na temat przyszłości żony Tomasza Jakubiaka. Anastazja Mierosławska ma wykorzystać "bardzo mocno swoją wiedzę, którą dzięki temu, że była przy Tomku" zdobyła do tego, by pomagać innym ludziom. Szczegółów jednak Szelągowska podać nie chce.

Nie chcę tutaj zdradzać za dużo, ale myślę, że coś pięknego się szykuje

- dodała tylko tajemniczo.

W galerii prezentujemy zdjęcia z pogrzebu Tomasza Jakubiaka