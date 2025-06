Tomasz Jakubiak przez ponad rok walczył z agresywnym rakiem, który rozsiał się po jego ciele jeszcze zanim został wykryty. Szef kuchni przez pierwsze pół roku sam starał się uporać z nowotworem, wspierali go wówczas tylko żona i bliscy przyjaciele. W końcu jednak musiał powiedzieć o chorobie również swoim fanom, którzy sądzili, że gubienie dodatkowych kilogramów wynika z diety i sposobu życia, a nie dramatycznej bitwy o zdrowie.

We wrześniu 2024 r. Jakubiak zdecydował się opowiedzieć o chorobie, a w październiku rozpoczął zbiórkę na leczenie. Szybko uzbierał naprawdę dużą kwotę, którą przeznaczył na kurację w Izraelu. Później była też druga zbiórka, ale środki z niej nie zostały w pełni wykorzystane - Jakubiak zmarł w trakcie terapii w greckiej klinice.

Co stanie się z pieniędzmi? Anastazja Jakubiak wspomniała o tym w nowym wywiadzie.

Kiedy stało się jasne, że Jakubiak bardzo ciężko choruje, a leczenie za granicą kosztuje krocie, uruchomiono zbiórkę w serwisie Szczytny cel, gdzie szef kuchni pisał:

Ta deklaracja dotyczyła też drugiej zbiórki założonej w kwietniu 2025 r., niedługo przed śmiercią Jakubiaka. Tam uzbierano 1 025 573,84 zł. Kilka miesięcy wcześniej udało się zebrać 1 584 646,97 zł.

Już wiadomo, że niewykorzystane fundusze trafią do dzieci walczących z nowotworami - tak, jak chciał Tomek. Anastazja Jakubiak wyraziła się na ten temat bardzo jasno. Dodała, że razem z mężem założyła fundację!

Zgodnie z jego ostatnią wolą pieniądze zebrane ze zbiórek na leczenie Tomka zostają przekazane na fundacje, które pomagają dzieciom onkologicznie chorym. Był bardzo chętny do pomocy i do organizacji charytatywnych działań. A ja też staram się zrozumieć, po co się to wszystko wydarzyło w naszym życiu. W fundacji, którą założyliśmy wspólnie, otwieram nowy rozdział i mam taki plan, żeby kontynuować jego dzieło – wyznała Anastazja Jakubiak w "Dzień dobry TVN".