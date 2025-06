Żona Tomasza Jakubiaka sama świętowała jego urodziny. Zrobiła coś wyjątkowego! Gdyby żył, skończyłby 42 lata

Tomasz Jakubiak 21 czerwca skończyłby 42 lata. Nie udało mu się dożyć do tego wieku. Rak, z którym walczył w Polsce, podczas terapii w Izraelu i w końcu w Grecji, okazał się zbyt agresywny. Gdy szef kuchni niespełna 2 lata wcześniej dowiedział się, że choruje, w jego organizmie już były przerzuty. Nowotwór okazał się niewyleczalny.

Jakubiak odszedł w kwiecie wieku, pozostawiając zrozpaczoną małżonkę i małego synka. Teraz Anastazja świętowała 42. urodziny ukochanego, choć jego już nie ma.

Zobacz także: Tomasz Jakubiak skończyłby 42 lata, niestety rak był silniejszy. Zadziwiające słowa Darii Ładochy: "Dużo do mnie mówi"

Żona Jakubiaka nie jest zbyt aktywna w sieci, nigdy nie była. Inaczej niż jej mąż, trzymała się raczej w cieniu. Po jego śmierci nic w tej kwestii się nie zmieniło. Na jej instagramowym profilu próżno szukać wpisów dotyczących życia po stracie ukochanego mężczyzny.

Ale w urodziny Jakubiaka Anastazja zrobiła wyjątek. Pokazała w sieci, że celebruje urodziny męża. Na jej InstaStory pojawiło się zdjęcie "tortu" z galaretki z jedną, zapaloną świeczką.

Nie tylko ona myślała o Jakubiaku w dniu jego urodzin. Na grobie szefa kuchni wciąż pojawiają się znicze i kwiaty, a Tomasz pozostaje w pamięci przyjaciół.

Zobacz także: Przejmujący widok na grobie Tomasza Jakubiaka prawie dwa miesiące po jego śmierci! Te kolory rzucają się w oczy

Ładocha była jedną z bliskich przyjaciółek Tomasza Jakubiaka, wspierała go w walce z rakiem, apelowała o wpłaty na leczenie szefa kuchni, mówiła o nim jak o bracie. Gdy odszedł, pożegnała go pięknymi słowami, a nawet piosenką, którą wykonała razem z Dodą.

Zobacz także: Po pogrzebie Tomasza Jakubiaka. Te rzeczy znalazły się w jego grobie. Laurka i czapka kucharska to nie wszystko

Przed urodzinami Jakubiaka wyznała Plejadzie:

Wydaje mi się, może to paradoks, ale Tomek jest bliżej ze mną niż kiedykolwiek. Zbliżają się jego urodziny, więc mam nadzieję, że sprezentujemy sobie jak zawsze coś miłego. Brakuje mi go, ale on dosyć dużo do mnie mówi. Jest nieźle.