Tomasz Jakubiak skończyłby 42 lata, niestety rak był silniejszy. Zadziwiające słowa Darii Ładochy: "Dużo do mnie mówi"

Tomasz Jakubiak dzielnie walczył z rakiem. O swojej chorobie głośno powiedział we wrześniu 2024 r., a miesiąc później rozpoczął zbiórkę na leczenie. Ponieważ nowotwór jelita był już rozsiany po ciele szefa kuchni, wiadomo było, że próba powrotu do zdrowia będzie długotrwała, bolesna i bardzo droga. Ale Jakubiak chciał walczyć i nie zamierzał się poddawać.

Miał wsparcie żony i ukochanego synka, a przy sobie wielu oddanych przyjaciół. Jedną z najbliższych mu osób była Daria Ładocha, która przed urodzinami Jakubiaka wyznała, jak radzi sobie po śmierci Tomka.

Zobacz także: Żona Tomasza Jakubiaka przejmująco o zmarłym mężu. A co z synkiem? "Powiedziałam Bąblowi, że tata jest w niebie"

Ładocha dopingowała Jakubiaka, gdy ten poddawał się różnym terapiom - i w Polsce, i poza granicami. Leczył się w Izraelu i w Grecji, miał nadzieję na to, że uda mu się wrócić do izraelskiej kliniki. Nie udało się. Zmarł w Grecji. Niespełna dwa miesiące później obchodziłby 42. urodziny.

Zobacz także: Po pogrzebie Tomasza Jakubiaka. Te rzeczy znalazły się w jego grobie. Laurka i czapka kucharska to nie wszystko

Daria Ładocha, która pod koniec maja wystąpiła na scenie z Dodą i zaśpiewała dla zmarłego przyjaciela, teraz przyznała, jak dziwnie czuje się po śmierci Tomka.

Zobacz także: Pogrzeb Tomasza Jakubiaka. W trakcie uroczystości ksiądz ujawnił nieznane religijne oblicze kucharza!

Wydaje mi się, może to paradoks, ale Tomek jest bliżej ze mną niż kiedykolwiek. Zbliżają się jego urodziny, więc mam nadzieję, że sprezentujemy sobie jak zawsze coś miłego. Brakuje mi go, ale on dosyć dużo do mnie mówi. Jest nieźle - wyznała Ładocha Plejsadzie niedługo przed urodzinami Jakubiaka.