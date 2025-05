Tomasz Jakubiak, znany kucharz i osobowość telewizyjna, m.in. juror "MasterChef. Nastolatki" zmarł 30 kwietnia 2025 roku po długiej walce z rzadkim nowotworem. Jego pogrzeb odbył się 13 maja w kościele pw. św. Ignacego w Warszawie, a urna z prochami spoczęła na Cmentarzu Komunalnym Północnym.

Wzruszające słowa siostry na pogrzebie Jakubiaka

Podczas pogrzebu Tomasza Jakubiaka, który odbył się 13 maja 2025 roku w kościele pw. św. Ignacego w Warszawie, list napisany przez jego siostrę Joannę odczytała dziennikarka Odeta Moro. Przypomniała, że Tomasz urodził się z zaledwie dwoma punktami w skali Apgar, co już na starcie wymagało od niego walki o życie. Rodzice czekali na jego narodziny przez siedem lat, a on od najmłodszych lat wykazywał pasję do gotowania, która z czasem przerodziła się w jego życiową misję.

Po tej wzruszającej ceremonii pogrzebu Tomka Jakubiaka Joanna Jakubiak na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych. Trudno się dziwić – żałoba to bardzo intymny czas, a strata tak bliskiej osoby zawsze wywraca świat do góry nogami. Teraz jednak postanowiła odezwać się do fanów i wszystkich, którzy wspierali jej rodzinę w tych trudnych chwilach. Zobacz też: To nagranie mówi więcej niż tysiące słów. Ania Starmach pokazała, jaki naprawdę był Tomek Jakubiak

Siostra Tomka Jakubiaka przerwała milczenie

Wybaczcie mi ciszę, ale musiałam najpierw pozbierać się jako człowiek, siostra, kobieta i matka

Joanna odniosła się też do tematu, który interesuje wielu fanów Tomka Jakubiaka - jego książki kulinarnej „Ugotuj mi, Tato”. Publikacja miała premierę w przedsprzedaży 15 kwietnia, na kilkanaście dni przed śmiercią autora. Siostra zapewniła, że wszystkie zamówienia zostaną zrealizowane, a książka trafi do rąk czytelników na początku czerwca.

To jego ostatni projekt, jego marzenie. Chciał, żeby ta książka inspirowała rodziny do wspólnego gotowania. Żeby dzieci i dorośli spędzali razem czas w kuchni, zbliżali się do siebie. I to nadal jest możliwe.

Siostra Tomka dba o jego dziedzictwo

Dla wielu fanów Tomasza Jakubiaka ta książka będzie czymś więcej niż zbiorem przepisów. To pamiątka, dziedzictwo, kawałek duszy uwielbianego przez tłumy kucharza.

Reakcje pod wpisem Joanny były natychmiastowe – setki komentarzy pełnych ciepła, wsparcia i wdzięczności. Ludzie dzielą się wspomnieniami, wspierają rodzinę i dziękują za to, że mimo bólu Joanna znalazła siłę, by się odezwać.

Choć Tomasza Jakubiaka nie ma już z nami, jego energia, pasja i uśmiech wciąż są obecne – w jego przepisach, w programach i w książce. A dzięki bliskim Tomka, pamięć o nim będzie żyła dalej.

Pogrzeb Tomasza Jakubiaka. W trakcie uroczystości ksiądz ujawnił nieznane religijne oblicze kucharza!

