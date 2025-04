Tomasz Jakubiak w złej formie. Nagle wystosował oświadczenie. "Muszę skoncentrować się na leczeniu"

Tomasz Jakubiak musiał pilnie udać się do Aten na leczenie. W połowie kwietnia opublikował nagranie ze szpitalnego łóżka, prosił o pomoc finansową, ale później przestał się odzywać. To zaniepokoiło jego fanów, więc po kilkunastu dniach chory Jakubiak zdecydował się wystosować oświadczenie. "Muszę skoncentrować się na leczeniu" - napisał. To jest teraz najważniejsze! Co jeszcze napisał fanom?