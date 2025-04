Tomasz Jakubiak rok temu dowiedział się, że ma raka. "Ryczałem jak dziecko"

Tomasz Jakubiak (42 l.) zdobył sympatię widzów, gotując na ekranie. Od dawna związany jest ze stacja TVN. Sporą rozpoznawalność zyskał dzięki udziale w programie "MasterChef Nastolatki". Emitowana obecnie emisja odbywa się jednak bez jego udziału. Kucharz zmaga się bowiem z poważną choroba.

Nieco ponad rok temu, w marcu 2024 r., Tomasz Jakubiak usłyszał diagnozę, która zabrzmiała jak wyrok. Do lekarza udał się po tym, jak od dłuższego czasu cierpiał na bóle brzucha i pleców. Za namową teściowej zrobił rezonans i poprosił przyjaciela lekarza o konsultację. To od niego dowiedział się, że jest poważnie chory.

Wieczorem, dzień po badaniu, dał mi znać, że musi ze mną zamienić słowo. Kiedy do niego pojechałem, powiedział, że mam guzy na kościach i na jelitach. Słuchając tego, byłem jakby nieobecny. Nie wierzyłem w to... To był bardzo ciężki cios, którego kompletnie się nie spodziewałem. Pojechałem do domu przekazać informację żonie i dopiero tam się rozkleiłem. Ryczałem jak dziecko... - wspominał Jakubiak w rozmowie z serwisem byczdrowym.info.

Po usłyszeniu diagnozy Jakubiak wycofał się z show-biznesu i skupił na leczeniu. Gdy czasami pojawiał się publicznie, fani zwracali uwagę na jego zmieniony wygląd. Kucharz w krótkim czasie stracił sporo na wadze. Jesienią opowiedział o swojej chorobie. Od tamtej pory dzieli się w sieci swoimi zmaganiami z rakiem.

Tomasz Jakubiak zbiera pieniądze na leczenie. Ponad milion na liczniku!

Tomasz Jakubiak ma za sobą kilka serii chemii. Na przełomie roku udał się do Izraela, gdzie poddał się eksperymentalnej metodzie leczenia. Pieniądze na wyjazd udało mu się zebrać dzięki internetowej zbiórce, która dość szybko przekroczyła milion. Niestety, mimo ogromnych starań lekarzy, choroba nie odpuszcza. Niedawno poinformował, że czeka go powrót do Izraela. Ostatnio stan Jakubiaka bardzo się pogorszył i został pilnie przewieziony do Aten. Z powodów zdrowotnych nie mógł lecieć samolotem ani jechać zwykłym samochodem. Kucharz na miejsce został przewieziony karetką, co sporo kosztuje.

A to nie koniec wydatków. Mężczyzna nie czuje się najlepiej, jednak resztkami sił postanowił zaapelować do fanów o to, aby wsparli jego zbiórkę na leczenie. Jego cel to zebrać 1 mln zł - te pieniądze mogą mu uratować życie.

Leczenie, które rozpocząłem kilka miesięcy temu, trwa nadal i – niestety – wciąż generuje ogromne koszty. Badania, terapie, konsultacje zagraniczne – to wszystko kosztuje, a ja, choć staram się być silny, nie jestem w stanie samodzielnie tego wszystkiego udźwignąć finansowo - napisał w opisie zrzutki.

I tym razem mógł liczyć na pomoc znanych znajomych, którzy licznie udostępniali link do zbiórki w mediach społecznościowych. Po jednym dniu udało się uzbierać niemal pół miliona złotych. Krótko przed świętami kwota ta zwiększyła się dwukrotnie. Tym samym udało się uzbierać milion! Obecnie na koncie zbiórki znajduje się 1 002 655 złotych (stan na godzinę 16:45, 18.04.2025 r.).

