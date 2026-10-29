Sebastian Dela zachwyca w serialu "SOR". Widzowie porównują go do Żmijewskiego w "Na dobre i na złe"

Produkcja "SOR" cieszy się dużym zainteresowaniem odbiorców, a na ekranie obok doświadczonych gwiazd pojawiają się w niej również zupełnie nowi artyści, z którymi część publiczności styka się po raz pierwszy. Do tego grona należy pochodzący z Wieliczki aktor Sebastian Dela, który wcześniej dał się poznać w licznych kreacjach drugoplanowych. Przybliżamy jego dotychczasową drogę zawodową.

Sebastian Dela w serialu "SOR". Kogo gra aktor?

W najnowszej propozycji od TVP Sebastian Dela otrzymał jedną z głównych ról, wcielając się w postać Piotra Hajduka, lekarza dyżurującego na tytułowym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Twórcy zapowiadali serial jako „nowoczesne spojrzenie na gatunek”, które ma ukazywać realia walki o życie w miejscu, gdzie liczy się każda sekunda.

Grany przez młodego aktora medyk cechuje się błyskotliwością i skłonnością do ryzyka, jednak w życiu osobistym nie potrafi uporać się z przeszłością - trudnym rozstaniem. Bohater ten szybko zyskał uznanie oglądających, a w komentarzach zaczęto porównywać go do doktora Kuby Burskiego, czyli kultowej postaci kreowanej przez Artura Żmijewskiego w serialu "Na dobre i na złe".

Sebastian Dela i jego filmografia. W jakich produkcjach wystąpił?

Plany o związaniu swojej przyszłości z aktorstwem Sebastian Dela snuł już w wieku nastoletnim, a swój pierwszy zawodowy krok na profesjonalnym planie postawił przy okazji popularnego horroru "W lesie dziś nie zaśnie nikt". Jego filmografia obejmuje także seriale "W głębi lasu" i "Wilk" oraz produkcje takie jak "Pitbull", "Edukacja XD", "Dziki" i "Krucjata". Dużym osiągnięciem okazała się rola Ola Kosaka w obrazie "Błazny", która przyniosła mu nominację do prestiżowej Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego, przyznawanej młodym talentom.

- W "SOR-ze" dostałem możliwość zrobienia czegoś innego. Już sama perspektywa zagrania lekarza była dla mnie interesująca. Lubię oglądać seriale medyczne, więc możliwość wystąpienia w takiej produkcji była dodatkową motywacją - powiedział Dela w rozmowie z serwisem film.org.pl.

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Sebastian Dela prywatnie. Wiek, wzrost, wykształcenie i pochodzenie aktora

Artysta przyszedł na świat w grudniu 1996 roku w Wieliczce, co oznacza, że ma obecnie 29 lat. Z dostępną wiedzą wiąże się również informacja, iż ten zyskujący na popularności wykonawca mierzy 181 centymetrów wzrostu. Co ciekawe, jego rodzice są zatrudnieni w słynnej wielickiej kopalni soli, gdzie w przeszłości pracował także sam aktor, zajmując się oprowadzaniem turystów, w tym dzieci.

Po ukończeniu szkoły średniej Sebastian Dela przez kilka miesięcy studiował na Akademii Wychowania Fizycznego. Ostatecznie jednak zmienił kierunek kształcenia i w 2022 roku został absolwentem Wydziału Aktorskiego w renomowanej łódzkiej szkole filmowej.

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