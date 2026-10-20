Obsada serialu "SOR". Kto kogo gra? Jaką rolę odgrywa Andrzej Grabowski? Wyjaśniamy

Nowe oblicze polskiego serialu medycznego w "SORze"

Tematyka medyczna gości na polskich ekranach od dawna – wystarczy wspomnieć chociażby "Na dobre i na złe", "Szpital świętej Anny" czy "Na sygnale". Do tej grupy dołączył właśnie "SOR" – wspólny projekt Prime Video i TVP, który twórcy reklamują jako "nowoczesne spojrzenie na gatunek". Produkcja ukazuje szpitalny oddział ratunkowy jako przestrzeń pełną dynamiki, stresu i niespodzianek, w której ratowanie życia pacjentów przeplata się z osobistymi dramatami i dylematami personelu. Serial łączy cechy wciągającego dramatu, thrillera oraz opowieści obyczajowej, przedstawiając codzienną pracę medyków w miejscu, gdzie każda sekunda ma znaczenie.

- Mam wrażenie, że takiej jakości w Polsce jeszcze nie było. Pod tym względem, że ten serial momentami jest drastyczny, aż nieprzyjemny w oglądaniu, ale taka jest rzeczywistość SOR-ów. Mam więc nadzieję, że udało nam się ją w jakiś sposób realistycznie odwzorować i przedstawić - zapowiada Maurycy Popiel w rozmowie z Julią Buczek z Super Expressu.

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"SOR" - obsada serialu. Kto jest kim?

W główną rolę męską wcielił się Sebastian Dela jako Piotr Hajduk – inteligentny i niepokorny lekarz SOR, który odznacza się świetną intuicją i skłonnością do ryzyka. Bohater zmaga się z trudną przeszłością i nie potrafi zapomnieć o Kaśce. Główną rolę żeńską gra Sonia Mietielica jako Katarzyna "Kaśka" Zawadzka – doświadczona rezydentka i szefowa rezydentów. Jest ambitna, zorganizowana i profesjonalna, choć w trudnych chwilach umie zdać się na instynkt. Powrót Piotra zmusza ją do konfrontacji z dawnymi uczuciami. W obsadzie znaleźli się również:

Ireneusz Czop jako Andrzej Drawski – Ordynator SOR-u i wykwalifikowany chirurg. Posiada charyzmę, jest szczery, z powodzeniem kieruje oddziałem, a pod surowym obliczem kryje dbałość o zespół.

– Ordynator SOR-u i wykwalifikowany chirurg. Posiada charyzmę, jest szczery, z powodzeniem kieruje oddziałem, a pod surowym obliczem kryje dbałość o zespół. Andrzej Grabowski jako Krzysztof Zawadzki – Znakomity kardiolog, profesor i ojciec Kaśki. Jest surowy, przywykł do posłuchu i jawnie okazuje niechęć Piotrowi.

– Znakomity kardiolog, profesor i ojciec Kaśki. Jest surowy, przywykł do posłuchu i jawnie okazuje niechęć Piotrowi. Dominika Kluźniak jako Barbara „Basia” Zabłocka – Szefowa pielęgniarek i ważna postać na oddziale. Zrównoważona i współczująca, zawsze potrafi opanować emocje.

– Szefowa pielęgniarek i ważna postać na oddziale. Zrównoważona i współczująca, zawsze potrafi opanować emocje. Maurycy Popiel jako Krystian Pawłowski – Prokurator i aktualny partner Kaśki. Solidny i godny zaufania, uosabia spokój, jaki Kaśka znalazła po rozstaniu z Piotrem.

– Prokurator i aktualny partner Kaśki. Solidny i godny zaufania, uosabia spokój, jaki Kaśka znalazła po rozstaniu z Piotrem. Bartłomiej Deklewa jako Jacek "Jaca" Hajduk – Brat Piotra, obracający się w środowisku pseudokibiców. Porywczy, ale lojalny, nieustannie przypomina Piotrowi o przeszłości, od której ten chciał uciec.

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