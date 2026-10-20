Agnieszka Dygant w nowym hitowym serialu! W obsadzie też Englert i Małaszyński

W tym roku platforma SkyShowtime rozpieszcza polskich widzów – po sukcesie "Pionka" nadchodzi kolejna interesująca premiera. Już w grudniu zadebiutuje "Genialna M.", zapowiadana jako mieszanka komedii i kryminału. Główną rolę powierzono Agnieszce Dygant. Na ekranie partnerować jej będzie plejada popularnych aktorów, w tym Michał Czernecki, Helena Englert, Paweł Małaszyński oraz Anita Sokołowska.

Fabuła serialu "Genialna M." Kim jest postać Agnieszki Dygant?

Za powstanie serialu "Genialna M." odpowiadają wspólnie SkyShowtime i Telewizja Polsat. Zgodnie z oficjalnym opisem, fabuła skupia się na Marcie (w tej roli Agnieszka Dygant), która jest zatrudniona jako sprzątaczka w jednej z komend policji w Bielsku-Białej. Pewnego razu, pod wpływem impulsu, postanawia uporządkować dowody dotyczące wyjątkowo trudnej sprawy, nad którą od dawna głowią się śledczy. Ku zdumieniu wszystkich, kobieta odnajduje kluczowy trop, zbliżając policjantów do schwytania przestępcy. Wychodzi na jaw, że Marta posiada nieprzeciętny intelekt – jej IQ wynosi 160. Choć do tej pory wybitna inteligencja nie ułatwiała jej życia, to okazuje się niezwykle przydatna w tropieniu bandytów. Od tego momentu wyjątkowa sprzątaczka staje się nieocenionym wsparciem w rozwiązywaniu skomplikowanych policyjnych zagadek.

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Obsada nowego serialu "Genialna M.". Gwiazdy na platformie SkyShowtime

Drugi plan obsadzony został gwiazdorskimi nazwiskami. Oprócz wspomnianych Michała Czerneckiego, Heleny Englert, Pawła Małaszyńskiego i Anity Sokołowskiej, na ekranie pojawią się także: Robert Gulaczyk, Paweł Janyst, Timur Khramtsou, Józef Pawłowski, Dorota Pomykała, Marek Siudym, Jakub Wesołowski, Alicja Wójcik, Jowita Budnik, Robert Gonera, Łukasz Orbitowski, Agnieszka Sienkiewicz oraz Krzysztof Wieszczek.

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Kiedy premiera serialu "Genialna M." w SkyShowtime?

Fotela reżysera w tym projekcie podjęła się Olga Chajdas, znana między innymi z pracy przy serialu "Wataha". Scenariusz stworzyli Błażej Dzikowski i Agata Malesińska, podczas gdy za warstwę wizualną odpowiada autorka zdjęć Anna Rzepka. Produkcja "Genialna M." ma trafić do biblioteki SkyShowtime pod koniec tego roku, w grudniu.

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